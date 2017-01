Da Granstubben satte Facebook i kok

Klikker du deg inn på Granstubben barnehage i Henning på Facebook får du opp et flott bilde av barne-hagebarn på tur i vår frie natur. De er avbildet på et høydedrag med en storslått utsikt over Leksdalsvatnet og Henning-bygda. Den private barnehagen har som visjon «å være pulserende, nyskapende og i front når det gjelder å lage gode opplevelser og utvikling for barnehagebarn!» Det ligger også i navnet at de legger vekt på opplevelser. Flere ganger i uka tas ungene med ut på aktiviteter utenfor barnehagens område. Det høres ut som en fin plass for ungene å være, spør du meg!

Skapte reaksjoner. Ikke alle er enige i det. Da barnehagen dro på Susessvola for å delta under reinsdyrslakting, og la bildene fra denne turen ut på sin Facebook-side, ble det reaksjoner. Etter bare noen timer hadde det kommet 300 kommentarer, med svært ulike meninger om at små barn kan være med på den slags aktiviteter. Mange er positiv, men det er også «mange som mener at dette er barbariske handlinger som kan traumatisere barna», for å sitere Trønder-Avisa.

Det er lett å bli både overrasket, oppgitt og hoderystende når en ser slike reaksjoner. Jeg vil tro at i våre bygdesamfunn er det store flertallet enig med meg i at dette er virkeligheten og at dette tåler unger å se og delta i. Barnehagen fortjener, ros og ikke kjeft, når de involverer ungene i slik aktivitet.

Sarte sjeler. Men folk er åpenbart forskjellig. Vi må ikke bli overrasket over slike ting. Vi må ta inn over oss at terskelen for å ytre seg snart ikke eksisterer. Det er fritt fram for å fortelle hva en mener, og for mange koster det lite å gi en barnehage på pukkelen hvis de føler for det. Om vi liker det eller ikke, så er det mange sarte sjeler der ute som helst vil leve i den boblen at vi ikke bør vite at mye av maten vi spiser kommer fra dyr som blir slaktet. Disse vil mer enn gjerne dele denne oppfatningen med flest mulig. Jeg tror vi må leve med det.

Det vi ikke skal gjøre er å ta slike reaksjoner så mye inn over oss at barnehagen i Henning, eller andre steder, slutter med slike aktiviteter. Det er også viktig at noen tar til motmæle og forteller hvordan vi vil ha det der vi bor, og hvilke kunnskaper og verdier vi ønsker å bringe videre til våre barn.

(Lederkommentar i Innherred 12. januar 2017)