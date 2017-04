Regjeringen gir Senterpartiet en gavepakke

Om noen dager legger den blåblå regjeringen fram forslag til endringer i konsesjonsloven. Senterpartiet og bondelaget har allerede varslet kamp mot denne lovendringen. Sammen med den allerede foreslåtte fjerningen av priskontrollen på landbrukseiendommer, vil det etter deres mening føre til liberalisering og mer frislipp i norsk jordbruk. De frykter det vil åpne for at utenlandske spekulanter kan få overta norsk matjord, norske skogeiendommer og norske gårdsbruk. Det vises til at en lignende utvikling har skjedd i våre naboland Sverige og Danmark.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil ha en landbrukspolitikk som skal inneholde «mer marked og mindre stat». Lovendringene, som er ventet i denne uka, er i tråd med tidligere foreslåtte endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker det å overta norske jordbrukseiendommer.

«Kineserne kommer». Nordmenn flest synes ikke det er ønskelig at nyrike kinesere kommer til vårt land for å overta jord- og skogeiendommer, som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum brukte som eksempel da han advarte mot endringsforslagene som nå er på gang.

Argumentasjonen fra Sp-lederen er ikke helt på viddene. Vi ser eksempler på at stormakten i øst driver slikt oppkjøp i en rekke land verden over. Fra regjeringshold blåser de likevel av disse argumentene. «Den diskusjonen får vi ta dersom det skulle vise seg at utenlandske investorer viser interesse for norsk landbruk, sa Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen da han overfor NRK forsvarte de foreslåtte endringer av konsesjonsloven.

En gavepakke. Det er en stolt historie knyttet til norsk konsesjonslovgiving. Alle har vi lært betydningen det har hatt for samfunnsutviklingen at det for snart 100 år siden ble tatt politiske grep for å hindre at våre naturressurser kom på utenlandske hender. Dette står høyt i kurs i norsk bevissthet. Den som ønsker å liberalisere på dette området må føre i marken sterke argumenter for å overbevise oss om at dette er nødvendige endringer. Derfor kan det vise seg at den prinsipielle tilnærmingen som regjeringen har tatt vil bli mer en gavepakke til først og fremst Senterpartiet. De vil nok utnytte saken for alt det den er verdt, og litt til.