Når julefreden ikke vil senke seg

Meninger

Det ble et dramatisk førjulsmøte i kommunestyret i Verdal. Mandagens møte vil trolig prege verdalspolitikken i lang tid. Det ble tatt beslutninger, avgitt uttalelse og dannet konstellasjoner som vekker oppsikt og som nå analyseres og diskuteres av de som er opptatt av lokalpolitikk. Hva blir følgene for økonomien i Verdal? Hva blir konsekvensen når rådmann Jostein Grimstad setter omsorgen til de ansatte foran sin lojalitet til kommunetstyret? Hva skjer ved valget i 2019 som følge av at Sp og Høyre inntar førersettet i en ny flertallskonstellasjon som tar hovedansvaret for utviklingen av verdalssamfunnet de neste to åra?

Les også: Marit Voll (Sp) vil ha en formalisert avtale med det nye flertallet i Verdal kommunestyre (+)

For å ta rådmannen først. Han uttalte blant annet følgende: «Lojaliteten min ligger til kommunestyret. Det er kommune-styret som bestemmer. Omsorgen min, den ligger hos ansatte. Både dem vi har og dem vi skal ta imot, så den kommer til å vinne.» Mange vil nok lese dette som en tilnærmet oppsigelse fra Jostein Grimstad. Rådmannen har ansvaret for å følge opp politiske vedtak, uansett om han misliker det eller ikke. Han kommer ikke forbi det, selv om omsorgen hans ligger hos de ansatte. Dessuten har en rådmann delt omsorg, han må ha minst like stor omsorg for sine innbyggere.

Les også: – Det er sterke ord. Jeg vet ikke om jeg har hørt det fra en rådmann noen gang tidligere, sier ordfører Bjørn Iversen om rådmann Jostein Grimstads uttalelser i kommunestyret. (+)

Når det gjelder økonomi. Det nye flertallets avvisning av økning av eiendomsskatten med vel 10 millioner kroner, innebærer et tilsvarende kutt i administrasjon og tjenesteproduksjon. Det er åpenbart krevende. Det fritar ikke de folkevalgte noe ansvar selv om de sender ballen til rådmannen og ber han om å finne inndekning. Det blir ikke mindre vanskelig framover. Kommuneøkonomien ser ikke ut til å bli bedre. Den kan bli verre i årene som kommer.

Det nye flertallet. Sp og Høyre må forstås dit at de vil skrive en politisk avtale som vil binde og forplikte det nye flertallet ut kommunestyreperioden. Det kan diskuteres hvor lurt dette er, særlig for Sp. Vi kan få en situasjon om to år der enten ingen av partiene, eller alle sammen, kan stilles til ansvar for situasjonen som Verdal kommune da står i.

Dette kan gå bra det om velgerne liker det de nå ser. Men, det kan også gå dårlig for dem som blir sittende med ansvaret i 2019. To år er lang tid innenfor politikken. Korttidshukommelsen kan slå inn hos de fleste.

(Lederkommentar i Innherred 14. desember 2017)