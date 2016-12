Goddagmannøkseskaft, ordfører Svarva

Ordføreren avviser å svare på mine spørsmål om ytringsfrihet i Levanger kommune. Begrunnelsen er at ledelsen anla personalsak mot meg på grunn av mine ytringer!

Det er jo nettopp ledelsen sin reaksjon mot meg som er begrensningen av ytringsfriheten. Etter at jeg uttalte meg om nedleggelsen av Dagsverket, ble jeg truet med advarsel, oppsigelse, og fikk en tilrettevisning. Sivilombudsmannen har slått fast at kommunens reaksjon mot meg er en uberettiget begrensning i min ytringsfrihet. Kommuneadvokaten argumenterte i månedsvis overfor sivilombudsmannen for å prøve å bevise at jeg hadde vært illojal og skadet kommunens interesser. Sivilombudsmannen konkluderte med at jeg ikke skadet kommunens interesser,og at jeg ikke har brutt lojalitetsplikten.

Ordføreren bruker ledelsen sitt forsøk på å begrense min ytringsfrihet som argument for ikke å svare på spørsmål om ytringsfriheten!

Goddagmannøkseskaft!

Svein Olav Skogstad