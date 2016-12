Hitling i T-A

Fylkesavisa er på menneskejakt igjen. For litt siden var det en Grong-politiker, nu er det en sogneprest i Ogndal.

At en prest i Den norske kirke er kritisk til islam burde da ikke overraske noen. Det er vel derfor hun har søkt til i den norske kirke og ikke til moskeen. Avisa bruker professor Idar Kjølsvik som kilde og kommentator i slike spørsmål, ganske ofte. Men Kjølsvik har vel selv uttalt seg kritisk til at kristne salderes i oppmerksomheten rundt flyktninger. Jeg er ikke selv kristen, men jeg under meg på hva er det med vår tid som får enkelte redaktører og politikere til å fremstille vanlige, demokrativennlige mennesker med ideer om likhet og frihet som rasister og fæle mennesker?

Den franske professor Gilles Kepels har sagt det slik: «De vestlige eliters hat til egen kultur polariserer de europeiske samfunn». Kepels poeng er at den venstreintellektuelle kultureliten er i ferd med å frata befolkningene troen på egne verdier. For eksempel ser den det som en plikt å moralisere over mennesker som ikke ser det flerkulturtelle samfunn i åpenbaringens lys. Samtidig åpner det liberale samfunn for en ukritisk tilnærming til totalitære ideologier, slik også T-A gjør. Det er dette som Oxford-filosofen Leszek Kolakowski omtaler som liberaldemokratiets innebygde selvmordsimpuls.

Det mest eklatante uttrykk for dette finner vi altså i en trøndersk avis.

Terje Carlsen

Levanger