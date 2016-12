Hjertesukk fra bygda!

Verdal i 2016. Den eldste av småskolene som eksisterer enda i Verdal, har vært med siden sist på 1800-tallet. Skolene har overlevd både verdenskriger, reformer og politiske parti av forskjellig slag, men nå føler noen av politikerne ansvar for å legge ned 3 av 4 bygdeskoler i Verdal. Hvem av dere er det som vil være seg bekjent med å sette en strek over denne lange skolehistorien?

Vi blir fortalt at barnekullene blir mindre og mindre. Vi vil kalle det at barnekullene svinger fra år til år. Bare nå i høst kom en barnefamilie flyttende til Ness skolekrets, fra en annen kommune. Hus som er til salgs, blir så godt som alltid, solgt til barnefamilier, som har tatt ett valg om at de vil at barna skal gå på en liten skole. 61 elever i Ness, 58 i Leksdal og vel

30 i Volden. Tilsammen ca 150 elever som skal flyttes fra sitt eget nærmiljø. Det er ikke 150 hvem-som-helst det er snakk om, men etthundreogfemti barn!!!

Vårt bekjentskap med Ness oppvekstsenter, den gang skole, startet for snart 25 år siden. Vi hadde da ett valg å ta, på vegne av våre barn, på hvor de skulle slå rot. I sentrum eller på bygda. Vi valgte bygda, og Ness skolekrets. På veien dit var nabokommuner også ett alternativ.

Tommelen på vektskålen ble Bjørn Ness, den gang rektor, og hans hjertevarme for småskolene i bygda. Bjørn Ness var i sin tid,bl.a en av pådriverne for å starte opp prosjektet «Grønt flagg» i 2000. Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.

Da Bjørn Ness døde, opprettet «Grønt flagg», en inspirasjonspris i hans navn. Etter Bjørns tid, har hans holdninger til barn og småskoler blitt holdt i hevd i bygda, og ungene er trygge i skolehverdagen. Skal en annen Bjørn, han også skolemann, komme å sette en sluttstrek på vår lange og gode skolehistorie?

Vi har gården som pedagogisk ressurs. Ett fantastisk alternativ til en vanlig skolehverdag, der Anne Berit og Ole Einar Ness stiller gården sin til disposisjon, for å ta imot 3 og 4. klasse for undervisning på Ness østre. Det er en uvurderlig og verdifull måte å lære naturfag og samfunnsfag, og å ha kroppsøving på. De er bl.a med på fjøsstell, kalve-fødsler og er med på jobben fra grønnsakene blir satt i jorda om våren, har lukevakt om sommeren, og til grønnsakssuppa serveres om høsten. Altså fra jord til bord. Anne Berit og Ole Einar Ness fikk i 2015 Bjørn Ness' ærespris.

Samme dag har 1. og 2. klasse uteskole, med skogen som klasserom og lekeplass, og spiseplass rundt bålet. I all slags vær og vind, går elevene til skogen, og er ute hele skoledagen. Lærer i praksis om naturens forandringer, dyre og fugleliv. Det er fin selvstendighetstrening å ha disse dagene ute for de minste, der de små og store utfordringene, kan bli ukens høydepunkt.

Skolen er limet vårt også, som de andre skolene er for de andre. Skolen, bygdelag, idrettslag og sanitetslag har felles nerve, så når vi nå nok en gang, blir truet med at vi mister skolen vår, da gjør det vondt. Ikke bare for vår skole og bygd, men også for Volden og Leksdalen. Vi er mange, vi skal kjempe, og vi kommer til å følge med, og notere oss hvem som sier hva i denne saken. Vi vet allerede, og husker godt, hva som ble sagt i forbindelse med kommunesammenslåing-valget i fjor.

Tilbake til om hvor man vil bo og slå rot. Vi som foreldre kunne velge, for det var skoler både i sentrum og på bygdene. Vi valgte bygda. Mange av våre barn vil nok velge bort, ikke bare Ness, Leksdalen og Helgådalen, men Verdalen. Hvis skolene forsvinner, har de ingenting å komme tilbake til. Ferdig utdannet ungdommer og unge voksne med inntekt og skattekroner som kunne gått til Verdal kommune. I forbindelse med kommunesammenslåinga i fjor, ble vi advart imot naboens enorme gjeld, og muligens føler noen nå at de ble lurt/skremt til å stemme nei til sammenslåing, i frykt for å miste småskolene. Når vi nå ser hva som nå skjer, så vil vi nok anbefale våre ungdommer, når det blir aktuelt, å se ut av Verdal, hvis småskolene forsvinner. Toget kjørte fra stasjonen med vår tillit til styre og stell i Verdalen. Skolenedleggelsene er større enn bare nedleggelsene. Ringvirkningene vil komme, og de vil koste.

Det er ganske så skremmende at det i Verdal kommune er de svakeste, og de med de laveste stemmene som blir rammet hardest. Hvilke verdier er det som det jobbes ut ifra, når man innenfor ett og samme år nærmest skremmer oss til å stemme imot sammenslåing, og dermed verning av skolene i 10 år, til det blir foreslått at 3 barneskoler skal bort? Vi kan lese i Innherred den 18. mai i år, om ordførerens spørsmål i forbindelse med sammenslåing med Levanger. Vi trekker ut ett av spørsmålene her, og det er ordrett fra nett-avisa der ordføreren spør:

Ville en sammenslått kommune ha prioritert å holde skolestrukturen så desentralisert som vi har valgt å gjøre? -Ja se det er det mange som gjør seg sine egne tanker om nå.

Så vidt vi husker så ble bevaring av bygdeskolene brukt som et argument for å utvide eiendomsskatten for en god del år tilbake. Skatten ble innført i bygdene i tillegg til sentrum, som allerede hadde fått denne skatten, og skolene berget den gang. Hva med å fortsette å bruke av den skatten som ble innført for å berge skolene, på skolene?

Geografisk nærhet til skolen er et annet poeng som politikerne ser ut til å undervurdere betydningen av. Når det er sagt så frykter vi at våre høylytte protester blir overhørt, at bestemmelsen allerede er tatt, og det er med klump i magen vi går inn i julehøytiden i år.

Vi avslutter med å sitere Erik Bye: «Politikerne er folkets tjenere. Det er visst noen av dem som har glemt det.».

God jul, vi ønsker oss et godt nytt skoleår.

Monica Nordtømme

Oddbjørg Daling Stornes