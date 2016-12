Senterpartiet og utflytting av statlige arbeidsplasser

Senterpartiets stortingsrepresentant Marit Arnstad sier til NRK at hun ikke tror at avtalen mellom Venstre og regjeringspartiene om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo blir realisert.

Hun mener at Venstre heller bør konsentrere seg om å bevare de statlige arbeidsplassene i distriktene som blir omplassert som en følge av NAV-reformen, politireformen, omlegging av skattekontorene og at Venstre har vært med på å vedta et nytt inntektssystem for kommunene.

De omtalte reformene har vært nødvendige, da økende krav til de offentlige tjenestene vil utgjøre fremtidens utfordringer for kommuner, regioner og stat. Et sentralt spørsmål som blir løst gjennom en omlokalisering av disse tjenestene, er hvordan disse områdene skal sikres en nødvendig rekruttering rent kompetansemessig, eller enda mer presist: Reformene skal sikre kvalifisert arbeidskraft til å dekke de brede tjenestene som befolkningen etterspør om fem, ti og femten år frem i tid.

Utflytting av eksisterende og nye statlige arbeidsplasser fra Oslo har vært en av de aller viktigste sakene for Venstres stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag. Planen om denne utflyttingen arbeides det med i disse dager. Den vil videre bli lagt frem i februar 2017. Planen kommer til å inneholde både konkrete utflyttinger av konkrete arbeidsplasser, og prinsipper for hvordan en slik utflytting skal skje over tid.

Til NRK Østlandssendingen uttaler Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Jan Bøhler (Oslo) at han er kritisk til den planlagte utflyttingen, og videre at Arbeiderpartiet ikke vil flytte de statlige arbeidsplassene som allerede ligger i hovedstaden.

Det er en kjent sak at mulighetene til endring aldri er større enn viljen som ligger bak. Arbeiderpartiet har programfestet at de ikke ønsker en flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, og Senterpartiet har gjennom åtte år med rødgrønt samarbeid ønsket å flytte statlige arbeidsplasser fra Oslo, men ikke fått det til.

Det er derfor all grunn til å spørre Arnstad om hvordan hun ser for seg å få til en storstilt utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo i et nytt samarbeid med Arbeiderpartiet.

Det eksisterer ikke noe flertall sammen med Arbeiderpartiet og den politiske siden hun beveger seg på i forhold til utflytting av statlige arbeidsplasser på Stortinget.

Karl M. Buchholdt

formannskapsmedlem for

Levanger Venstre