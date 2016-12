Synes du det er mye uvirkelig som skjer rundt oss? Du er ikke alene. I går kunne jeg lese at det ordet som verdens befolkning slo opp på og søkte mest etter i 2016 var ordet «surreal», surrealistisk. Det er ordbok-giganten Merriam-Webster som ut fra dette har kåret ordet surrealistisk til årets ord. I motsetning til tidligere har folk nesten kontinuerlig gjennom året slått opp på «surrealistisk». Det har trolig sammenheng med at så mye uvirkelig og sjokkartet har skjedd gjennom året. En uønsket virkelighet trenger seg på og kommer oss stadig nærmere. For å bli forklart og forstå oppsøker vi det surrealistiske. Noenlunde på den måten forklares kåringen av årets ord.

Deilig er jorden. Denne (u) virkeligheten er også bakteppet når vi går inn i årets viktigste høytid for de fleste av oss. Når vi omgir med våre nærmeste for å finne roen og freden gjennom julehelga, er det ikke sånn at vi skrur av bryterne og kobler ut resten av verden. Det viser også noen av diskusjonene som har gått i forkant. I år har mye handlet om norske tradisjoner og om hvem som kan og hvem som kan slippe å synge på kjente og kjære julesanger. Aldri før har jeg sett så mange tolkninger av hva «Deilig er jorden» faktisk forteller oss, og hvorfor vi bør synge eller ikke synge den. Gjenklangen av debatten vil ligge i bakhodet på mange når vi i kveld avsynger den i gang rundt juletreet, i kirkerommet eller hvor du nå er.

Håp og tro. «Er det noe vi skal være redde for, så er det det onde inne i oss selv», var avslutningsordet på en TV-serie jeg så forleden. Det er mye sannhet i det. Derfor er det å beholde håpet det viktigste budskapet. Om du finner det i et hengende snøre, eller i en bønn, er ikke det viktigste. Men at du beholder håpet og trua på at vi mennesker er i stand til å gjøre våre omgivelser til et godt sted er noe av det viktigste å ta vare på også når det surrealistiske tar overhånd. Vi er midt i mørketida nå. Sola har nettopp snudd. Det går mot lysere dager. Om vi leter litt ser vi også mange lyspunkter i tilværelsen. Det største håpet ser jeg i det faktum at det er dagens ungdom som ganske snart tar over styringen. Ikke bare lokalt og nasjonalt, men også på den internasjonale arenaen.

Troen på de unge får bli min julehilsen i år. Ha en fredfylt, om enn surrealistisk, julehelg!

(Lederkommentar i Innherred 24. desember 2016)