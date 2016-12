Helt fra vi var neandertalere har menneskebarna forsøkt å skape høytid. Noe som gir avbrekk fra å streve for føda «i sitt ansikt sved», og som løftet en mentalt. Fra begravelser over til feiringer av solvervene, og gjerne knyttet til religiøse forestillinger. Og de største kunstverk er skapt i de religiøse høytiders navn, så som; Händels «Messias», Dantes «Den Guddommelige Komedie» og Michelangelo sitt verk på kuppelen i det Sixtinske kapell!

I Norge blottet vi både midtvinters og midtsommer, i tillegg til vår og høst. Det gjerne med litt utagerende adferd. Og alle mennesker samles rundt prosesjoner av farao, konger, biskoper, statsråder o.a. som kan kaste glans og skape høytid for oss. Løfte oss ut av vår daglige – og kjedelige – hverdags dunt.

Dette er en del av det fundament vi bygger vår identitet på. De av oss som kjemper mot enhver form for feiring med slike assosiasjoner, henter faktisk sin identitet fra sin såkalte «anti-kristne» holdning. Vinner de frem, står de tomme tilbake. Det er hva våre tradisjoner er verdt.

I dagens verden trenger vi høytid mer enn noe annet. Noe som kan løfte oss ut av det som skiller og driver menneskegrupper mot hverandre. I en tid hvor 2000 år gamle menigheter i Midtøsten er slaktet og fordrevet, hvor den første kirke i verden – den koptiske – etter 2000 år, må flykte fra Egypt grunnet forfølgelse, og julegater angripes; Da er det viktig å skape høytid for hverandre! At tankepolitiet i media ikke har omtalt og analysert disse gjerninger, er fordi det ikke passer inn i deres politisk korrekte verdensbilde. Så fornektelse og frykt blir resultatet, fremfor et felles arbeide mot forsoning og fred.

Julen feires av noen som vintersolverv, slik menneskene har gjort i uminnelige tider. Andre - som en familiesammenkomst, og noen ut fra religiøse overtoner. Men felles er det en høytid. En høytid mange muslimer finner å kunne feire sammen med oss, for å ha en felles høytid i vinterhalvåret. Det er forsoning og integrering i tillegg til en kamp mot den terror som rettes mot kristne i dag, både verbalt og fysisk.

Vi pynter med lys ute og inne, spiller julesanger og synger dem for hverandre, selv om radioen har bare deprimerende sendinger uten de gode tradisjoner. Ikke akkurat «rikskringkasting» lengre, nei! Løfter oss selv og andre med smil og ønsket om God Jul. Og familiene samles over alle grenser og skillelinjer til en feiring, en høytid, hvor glede, fred og tro på fremtiden kan dannes.

Jeg ønsker alle en Gledelig Jul. Og håper vi får Et Fredelig Nytt År.

Arne Leonhardsen