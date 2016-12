Vi ønsker frihet, men vi betaler en dyr pris. Vi ofrer vår hjemland, vårt hjemland ... Dette er ikke et politisk kommentar – men et menneskes betraktning.

Hva betyr det å være flyktning? Det kan være mange ting. Det betyr at du ikke er helt samme person, du er en «ny» som. Hva skjedde i krigen, er du sikker på at du ikke ligger død under blomster? For du stoler ikke helt på din hukommelse. Kanskje kan du ha overlevd krigen – men dine drømmer er ikke lenger som de var.

Å være flyktninger betyr at du vil savne, alle ting i fortiden. Ditt liv, veien ved ditt hus, din venn, alle ting som krysset ditt liv i ditt hjemland.

Nå er vi redd for å se på bilder fra vårt land på tv eller internett. Vi er redd for å se våre hus og skolen der vi studerte skal ligge bombet og knust. Det jeg forlot har noen venner sendt meg bilder av, som jeg tar med meg på min veg til ukjente steder.

Så er jeg blitt en fremmed, til og med i mitt hjemland er jeg ikke velkommen mer. Når er jeg hjemløs i nytt hjem – med ID som flyktning.

Å være krigsflyktning betyr at du ikke har et sted å vende tilbake til, ikke et land å drømme om. Nå er det bare en historie å fortelle til ditt barn. Det er fortellingen om minner om din første kjærlighetshistorie, ditt gamle hjem, din venn som døde under ruinene da seieren ikke ble hans.

Minnene om å sitte i mørket etter strømbrudd og med levende lys. Lyden av artilleri. Vi måtte være sterke, og ikke frykte.

Jeg husker den siste dagen. 28. februar 2014, på grensen mellom Syria og Libanon. Jeg var redd for å se meg tilbake, for jeg visste det ville være siste gangen jeg så Syria. Jeg ville gråte, for nå hadde jeg ikke lenger en identitet. Jeg forlot alt, min far som jeg kanskje aldri mer skal se igjen.

Nå må vi som er flyktninger ta ansvar for våre liv. Når du har overlevd krigen og døden, er det en viktig melding som må sies: Vi må bevise at prisen for frihet er verdt det vi har betalt.

Jeg må som krigsflyktning også huske hvor jeg kom fra. Jeg er ikke sulten, ikke naken, ikke uvitende, ikke terrorist. Jeg har kommet fordi jeg mistet landet mitt.

Reem Alatasi

Flyktning fra Syria bosatt i Verdal. Utplassert på språktrening i lokalavisa ukentlig.