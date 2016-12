Prost Aunes deilige jord

Nils Åge Aune hevder i innlegg i Innherred 20.12. at vi alle skal synge «Deilig er jorden» «..med stor frimodighet, uavhengig av trosmessig ståsted. Salmen er et fortettet uttrykk for innholdet i den kulturkretsen vi tilhører, i den kristne og humanitære arv vi bærer med oss i dette landet. Den handler om vårt særpreg, om det som har formet oss…». Hva er det Aune gjør her? Nedvurderer han betydningen av salmene. Skal alle og en hver utbasunere lovprising av en gud, prise gangen til paradis, synge om engler? Alt dette skal alle vi som ikke tror, med stor frimodighet synge bare for at jorden er deilig! Nei Aune, dette blir for banalt! Jeg har gjennom alle årene med obligatorisk kristendomslære i skolen lært at salmene har en dypere mening enn som så. Salmer er en bønn med en melodi. Jeg ber ikke, hverken i form av salmesang eller på annen måte. Og jeg skal ha meg frabedt at en prest hevder at det naturlige er å delta i slik prising av det overnaturlige!

Også prosten Aune kommer med floskelen om at det er de kristne verdiene som har formet vårt samfunn og skapt vårt særpreg. Kan Aune fortelle meg hvilke verdier som er spesifikt kristne? Hvilke verdier du bare finner i kristendommen og ikke i andre religioner eller kulturer? Jeg tør påstå at det ikke finnes slike verdier.

Det samfunnet vi har i dag har blitt til – ikke på grunn av kirkas kamp, men på tross av kirkas syn på ulike ting. Kristendommen ble påtvunget med sverdet i handa. Kirka hadde helt til i dag et negativt syn på homofili, på abort og kvinnenes plass i samfunnet. Denne holdningen har blitt endret etter press fra samfunnet utenfor kirka. Det var kirkas holdning som gjorde at jøder og noen andre grupperinger ikke hadde adgang til kongeriket Norge. Kirkas menneskesyn viste seg også i bruken av «uekte» på barn født av foreldre som ikke var gifte og i at de nektet å begrave ikke-døpte eller mennesker som tok sitt liv, innenfor kirkegården. I mange år var det obligatorisk å delta på gudstjenester (kanskje Aune vil ha denne tida tilbake?). Kirka holdt ei klam hand over menneskene med trussel om helvete for de frafalne. Det var gud som styrte, og han hadde en mening med alt. Var det sult eller nød var det menneskenes skyld. Gjennom flere hundre år ble skylda lagt på enkeltpersoner, som oftest kvinner, de ble så brent på bål som hekser.

Nei du prost Nils Åge Aune, syng gjerne salmer, be så mange bønner du bare vil – det respekterer jeg. Men jeg forventer, selv om at det kan virke noe utopisk, at du og dine likemenn respekterer at jeg og andre som ikke deler ditt syn, ikke har noe ønske om å delta i di overtroiske lovprising av en gud. Respekter valget politikerne i Molde gjorde. Respekter valget vi som ikke deler di tro, har tatt. Jeg er for religionsfrihet (er du det?), men det innebærer også frihet fra religion!

LIVSSYN «Dette er etter mitt skjønn en fullstendig kortslutning» Nils Åge Aune mener vi alle bør synge «Deilig er jorden», og synge den som en protestsang.

Ulf Thyrhaug

Ateist