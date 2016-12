Kommunal barnehage på Skogn

Befolkningsprognosene for Levanger viser at barnetallet i kommunen vil øke, og det er derfor viktig at vi har vi har en strategi for å kunne tilby plasser til alle med rett til barnehageplass. Retten til barnehageplass er lovfestet. Dersom behovet øker, må kommunen sørge for å framskaffe et tilbud. Det valget vi da står overfor er om vi vil la et økt tilbud gå i egen kommunal regi eller om en vil la private barnehager dekke behovet. Det har vært helt nødvendig for å få full barnehagedekning at private aktører bygger og driver barnehager. Levanger Arbeiderparti ønsker fortsatt et godt samspill mellom kommunen og private barnehager. Likevel har Levanger en lav andel kommunale barnehager, under 25 % av kommunens barnehager er kommunale. Vi mener dette er for lavt, og vi ønsker å øke andelen kommunale barnehager.

Innlegget fra Arbeiderpartiet er et svar på dette innleget fra sju barnehager i Skogn, tidligere denne måneden. De ba kommunestyret tenke seg om før det bygges en ny kommunal barnehage i bygda.

Private barnehager skal motta kommunale tilskudd på linje med hva det koster å drive kommunens egne barnehager. I utgangspunktet skal det dermed være samme kommunale kostnad om en velger å drive i egen regi eller velger å la de private stå for tilbudet. Det spiller derfor liten rolle for økonomien til kommunen om de private kan drive barnehagene billigere enn kommunen. Tilskuddene til private skal være på samme nivå per barn som det koster å drive i kommunens regi.

I og med at Levanger kommune har en stor andel private barnehager, er vi også sårbare for endringer i tilbudet. Vi må ha en kommunal beredskap i tilfelle private legger ned, og det vil være klare økonomiske gevinster å hente om vi har større enheter og flere kommunale barnehageplasser. Det er derfor både strategisk viktig, økonomisk fornuftig og faglig begrunnet at Levanger Arbeiderparti ønsker å øke andelen kommunale barnehageplasser gjennom utvidelser og nyetableringer.

Det har vært kjent for kommunestyret i mange år at vi ønsker å bygge en ny barnehage på Skogn. For å styrke private barnehager i kommunen, har Mariskostiftelsen bygget en ny stor barnehage på Nesset (Farmen) og de har planer om utvidelser i Purktrøa på Skogn. Før Farmen kom var det også et ønske å bygge en større enhet på Reemyra enn det vi har der i dag. Til tross for at utbygging i privat regi kan ta bort grunnlag fra mindre barnehager, har vi ikke hørt protester mot at en slik utbygging har skjedd. Kommunen må kunne ta de samme strategiske grepene for å sikre et bedre kommunalt barnehagetilbud.

Tradisjonelt har ikke kommunale barnehager i Levanger hatt muligheten til å drive lønnsomt i og med at de er ofte har vært små og i distriktene. Når vi vet at tilskuddene til de private baserer seg på hva det koster å drive en kommunal barnehage, sier det seg selv at det har vært økonomisk belastende å drive barnehage i Levanger. Kommunen har tatt ansvar i siste planperiode og sørget for en utvidelse av de eksisterende barnehagene. Men andelen kommunale plasser har likevel ikke økt, da vi i samme periode la ned Mule og Tuv. En strategi om å øke andelen kommunale barnehageplasser og bygge større enheter, vil gjøre det mer forutsigbart, gi større handlingsrom til å samarbeide på tvers av enheter og bygge opp bedre kompetansemiljø i barnehagesektoren i Levanger. Nære relasjoner, samarbeid på tvers av enheter i kommunene, kompetanseutveksling og – heving mener vi gir et bedre grunnlag for å gi forutsigbarhet og kvalitet i barnehagene.

Det er planer for en forsterket avdeling på Skogn, og det gir muligheter for å benytte spesialpedagogisk kompetanse på tvers av skole og barnehage. At private barnehager ønsker å bygge en spesialavdeling understreker på mange måter behovet for et utvidet tilbud på Skogn. I situasjoner hvor barn har sammensatte behov, behov for koordinerte tjenester, barnevern, PPT eller sykehus, er det en fordel å ha et kommunalt barnehagesenter som kan bygge miljø og kompetanse på tvers av kommunale og private barnehager. Meningen må være at vi skal gjøre hverandre gode. Det kan være krevende for en liten privat eller kommunal barnehage å være robust nok til å koordinere riktige tjenester for barnefamilier. Derfor tror vi at en kommunal barnehage på Skogn også vil styrke de private barnehagenes vilkår.

Ved å ha barnehager i alle skolekretser, sikrer kommunen å ha plasser tilgjengelig om «markedet» skulle skifte. Kommunen har ikke samme styringsrett over de private barnehagene, og i tilfeller hvor en privat barnehage legger ned, må kommunen ha plasser tilgjengelig for å sikre den enkeltes lovfestede rett til barnehageplass. I stedet for å satse på en stykkevis oppbygging og ha et uforutsigbart marked å forholde seg til, er det framtidsrettet og strategisk riktig å bygge ny barnehage på Skogn nå.

Ina K. Pedersen

Kai Lennert Johansen

Astrid Juberg Vordal

Ingrid Hallan

For Levanger Arbeiderparti