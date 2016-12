Fram og tilbakelent gjennom jula

Det er forhåpentligvis roligere dager for de fleste av oss. De fleste av oss bruker juledagene til å gire ned et par hakk, lene seg litt tilbake, ta seg tid med familie og venner på gjøremål som en ellers ikke prioriterer i hverdagen.

Det er også sånne dager som kan gi oss rom til å tenke annerledes. Til en god refleksjon om det som har skjedd og det som skal skje. «Verda er vakker ho, berre du ser ho fra den rette kanten», sa Olav Duun. Det er mye og mangt av det vi driver med i vår daglige dont som kan sies og sees på samme måten. Vi må bare ta oss tida, iblant, til å se verden og hverdagen fra en annen kant. Om vi leter og ser, finner vi storheten og vakkerheten i mye av det som er blant oss, i jobb eller privatliv.

Utfordringen. I lokalavisa har vi noen runder jevnlig om hva vi tror dere som leser vil lese om, og om det er ting vi kan gjøre annerledes. I år er det ekstra mange aviser i romjula. Fridagene er lagt slik at også de nødvendigvis blir arbeidsdager for noen av oss. Aviser skal fylles selv om det blir mindre tid til å lage dem. Vi beholder ambisjonen om å levere et fyldig og lesbart innhold. Derfor ble hver enkelt, i god tid før jul, utfordret til å levere sitt eget personlige tilbakeblikk på året 2016. Noe er allerede servert, noe kan du lese i dag og i dagene framover.

Fra min plass er det spennende hva hver enkelt medarbeider legger vekt på og ønsker å løfte fram som et høydepunkt fra årets som er gått. Jeg tror også dette kan være interessant for deg som leser. Hva er viktig? Hva gjør inntrykk på oss? Hva ønsker vi å fortelle mer om av det som vi opplever rundt oss gjennom et år. En spennende øvelse. Det er ikke bare bladfykene i Innherred som kunne hatt godt av å gjøre den!

Det vakre rundt oss. «Det skjer jo aldri noe her!» Den frasen har vi hørt mange ganger. Stopp opp litt da! Ta deg tid til å svare på spørsmålet vi alle bør stille oss: Hva har skjedd det siste året som jeg kunne ha tenkt meg å få fortelle om til noen jeg kjenner. Med entusiasme, med glede og på en måte som overrasker. En fortelling som bbåde overrasker deg som forteller, og meg som tilhører. Jeg er helt sikker på at alle som leser disse linjer ville vært i stand til å fortelle om hvor vakker verda er, «berre du ser ho fra den rette kanten».

Tar du den utfordringa i dag?

(Lederkommentar i Innherred 27. desember 2016)