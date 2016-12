Julen - og tanker om fred og toleranse

Da Atenerne dømte Sokrates til døden for hans ideer, plasserte de seg selv for evighetens domstol.

Denne rettsaken som startet for 2500 år siden har ikke gjort menneskene bedre. At vi i julen synger «Deilig er jorden» er et bedrag. Sannhet mot usannhet. Toleranse mot intoleranse.

Hva har historien om Sokrates lært oss. Den primitive trang til å skade andre, som ikke har de samme meninger og tro som oss behersker folk som fremdeles bor på denne vår deilige jord.

Millioner av mennesker er blitt torturert og likvidert for sine meninger. Før i tiden som nå.

Fordommer som er blitt kalt trangsynhetens steinvegger overlever, og er ikke blitt noe bedre i vår tidsalder.

Folk har en nidkjær trang til å tvinge sin personlighet og tro på andre. i privatlivet, i samfunnet og blant de regjerende og styrende krefter i alle land.

Tankegangen om det som er bra for oss, bør tvinges på andre. Onde ledere krever ikke fakta og beviser. Tvert imot lar de seg lede av øyeblikkets interesse, av fordommer, som gjør narr av fornuft, intelligens og toleranse.

Folk roper på det som de i øyeblikket mener er deres rettigheter, og vil ha disse på bekostning av hva andre måtte ønske eller ha rett til.

De har ikke begrep om det fundamentale prinsipp at man skal høre alle sider av en sak før man kan ta en rettferdig konklusjon.

Misunnelsen ligger bak ordene deres og ondskapen skjerper dem.

Toleranse skal være en inderlig og positiv anstrengelse for å forstå andres tro, handlemåte og vaner, uten nødvendigvis å akseptere dem.

Den tolerante bærer over med feiltagelser i tanke og handling. Den tolerante godtar andres rett til fri tale av ideer, og rett til å bli hørt.

Den tolerante er vidsynt. Han gir spillerom for andres tro og meninger.

Jeg vil gjerne nevne Francois Voltaire som i en av sine tekster skriver:

«Jeg er dypt uenig i dine meninger, men vil til døden kjempe for at du skal få fremføre dem».

Å være tolerant er å være storsinnet. Maleren Rafael utrykte den sanne ånd da han erklærte at han ikke malte menn og kvinner slik de var, men slik de burde være.

Goethe gikk et skritt videre: «Behandle menneskene som de burde være, og du vil hjelpe dem til å bli det de har mulighet til å bli.»

Vi kan ikke ta for gitt den sivilisasjon vi har oppnådd, men må være nøye med å forsvare den mot utbrudd av barbari og moralsk kaos.

Intoleranse har kostet meget opp gjennom årene. Blod har flytt i strømmer på skafottene, på kjetterbål og ikke minst på slagmarkene. Slik vil det fortsatt bli hvis ikke menneskene med sin intelligens forstår å motarbeide intoleransen i seg selv.

La oss ta en setning fra en av de største taler som er holdt Bergprekenen: «Men hvorfor ser du splinten i din brors øye, men bjelken i ditt eget blir du ikke var.»

Vi mennesker regner oss som jordens høyeste skaperverk, men vi graderer verdien av mennesker i forskjellige raser i forhold til hverandre. Det er naturen og menneskenes tilpassing i verden som har gitt oss forskjellige hudfarger. Vi er født under den samme sol, i den samme skapelsesprosses som finner sted i mors liv. Vi fødes alle svake og uten kunnskaper. Ut fra dette burde vi ha innbyrdes respekt og anerkjennelse av all menneskeraser.

Mange hevder at religionene er onde, men slik jeg forstår det er det menneskenes forståelse av religion som er onde.

Korsfarerne som ønsket å befri det hellige land massakrerte muslimer og jøder i Jerusalem. På samme måte som IS i dag dreper og torturerer sjiamuslimer og kristne.

Vi må ta på alvor at religionene har potensial både til godt og ondt.

Ingen religion har krav på menneskerettighetene eller et globalt livssyn.

Vi bør alle, kristne, muslimer og andre livssyn vise hverandre den respekt å insitere at tolkninger av Guds og Allahs vilje som krenker og forlanger uanstendige vilkår for frihet og likeverd, er vranglære.

Så er det fattigdommen på denne jord. 2.8 milliarder mennesker, nesten havparten av jordas befolkning lever i ussel fattigdom.

Verdens 85 rikeste mennesker og deres familier rår i dag over like store verdier som den fattigste havdelen av verdens befolkning, til sammen, dvs. 3.5 milliarder mennesker.

Med en slik urettferdighet i verden vil vi aldri få en deilig jord.

Asbjørn D.K. Eklo