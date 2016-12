Setter landbruket 100 år tilbake

Skal vi svekke landbrukssamvirket og markedsreguleringa i Norge? Hvorfor skal vi redusere importvernet? Er det ikke viktig å produsere mer mat i landet vårt? Blir det et bedre jordbruk av å fjerne avløserordninga? Trenger ikke slitne bønder ei tidligpensjonsordning på linje med andre grupper i samfunnet? Er det framtidsretta å fjerne målet om å produsere mer økologisk mat? For dette er noen av de foreslåtte endringene i den nye landbruksmeldinga som Høyre- og Fremskrittsparti-regjeringa la fram 9. desember. Ei melding de har kalt "Endring og utvikling. En framtidsrettet jordbruksproduksjon." Etter mitt syn er meldinga slettes ikke framtidsretta. Det er gammelmodige tanker som vil sette landbruket 100 år tilbake.

For over 100 år siden kjempet våre tipp- og oldeforeldre for å få på plass et landbrukssamvirke. De var lei av å stå med lua i hand og selge sine varer til lokale kjøpmenn, som bestemte prisen. I 1920 - 1930- åra kom landbrukssamvirke på plass og matprodusentene kunne stolt være med å bestemme prisene på sine produkter. I tillegg kunne landbrukssamvirke bidra til å unngå overproduksjon og prisfall gjennom solidariske produksjonsbegrensninger. Så har våre besteforeldre, våre foreldre og vi sjøl kunnet være stolte eiere av landbrukssamvirke og levert våre varer til forutsigbare priser. Nå foreslår FrP og Høyre å fjerne landbrukssamvirkeordningene på korn og egg. På kylling er det allerede Rema-Reitan og Rimi-Hagen som bestemmer om du får levere dine produkter. 15 kyllingbønder i Namdalen måtte nylig legge ned sin produksjon fordi de var for langt unna slakteriet og de tett befolka områdene. Er dette framtidsrettet poltikk? Nei, det er gammeltida på nytt. Matprodusentene får svekket sin makt, og de rike kjøpmennene styrker sin makt.

For 100 år sida fantes det ingen lønnsomhet i å produsere matkorn, fordi vi uten tollvern ble oversvømmet av billig korn fra USA. Norge er bare 40 % sjølforsynt med mat fra landbruket, så vi må fortsatt importere mye mat, men med importvernet kan vi skjerme de delene av matproduksjonen som vi kan produsere sjøl. Landbrukssamvirke og importvernet har vært hovedpillarene for at vi enda har et landbruk med variert bruksstruktur over hele landet. Det er disse grunnpilarene FrP og Høyre nå går til angrep på. Og sett i et miljø- og klimaperspektiv er det galskap å frakte mat på kryss og tvers av jordkloden. Ethvert land bør produsere de matvarene de kan gjennom å bruke nasjonale importvern, og så importere den maten de selv ikke kan produsere. Er fjerning av importvernet fremtidsrettet? Nei, det er gammelmodige tanker og fornekting av klimautfordringene.

Regjeringa vil forsterke sin satsing på store bruk. Produksjonsgrensene heves og industrialiseringa av jordbruket blir stadig tydeligere. Dette står i sterk motstrid til forbrukernes ønsker om trygg mat og et variert jordbruk i hele landet. I ei tid med store miljø- og klimautfordringer burde fokus istedet vært på mer miljøvennlig produksjon. Ikke i den forstand at alle skal drive det som er definert som økologisk jordbruk, men at alle ut fra sin situasjon tar viktige miljø- og klimagrep i sin produksjon. Men etterspørselen etter økologisk merkede matvarer øker. Derfor blir det lite framtidsretta at regjeringa fjerner målsettingene om 15 % økologisk mat i Norge.

På 1970-tallet ble avløserordninga tatt inn i jordbruksavtalen. Våre forfedre i landbruket hadde aldri fri. Dag ut og dag inn, ørk som helg, i pass av dyr og intenst innhøstingsarbeid på sommeren, mens andre yrkesgrupper hadde helgefri og lange sommerferier. Mange av oss som hadde odel i landbruket på den tiden var på veg inn i andre yrker, yrker med god lønn og fritid. Men med et stortingsvedtak i 1976 om bedre inntektsmuligheter og innføring av tilskudd til ferie og fritid (avløserordninga) snudde jeg og en hel generasjon odelsberettigede bygdaungdom nesa heimover og ble stolte matprodusenter. Så mye kan politiske grep bety for bosetting og sysselsetting på bygdene. FrP og Høyres forslag om å fjerne avløserordninga er også et politisk grep, et nakkegrep for å fjerne små og mellomstore bruk i bygde-Norge.

Som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag var jeg med og brøt jordbruksforhandlingene i 1997, hovedsakelig fordi vi ikke fikk på plass en tidligpensjonsordning i jordbruket, etter mønster for andre yrkesgrupper i landet vårt. Bondeyrket har vært, og er fortsatt, et hardt fysisk yrke med alt for mange ulykker. Sliterne i jordbruket fortjente, på linje med andre slitere i andre yrker, en verdig avslutning på sin yrkeskarriere. En ekstra bonus var det at vi fikk et mer smidig generasjonsskifte i næringa. I 1998 skrev jeg under jordbruksavtalen. Tidligpensjonsordninga var på plass. I min ledertid i Norsk Bonde- og småbrukarlag var dette mitt stolteste øyeblikk. Nå vil FrP og Høyre ta fra matprodusentene de viktigste velferdsordningene. Fremtidsrettet? Nei, det er ei skam. Landbruket trenger ikke ei ny landbruksmelding. Landbruket trenger ei ny regjering.

Torgeir Strøm

Nord-Trøndelag SV