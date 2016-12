Verdal kommune har brutt helselovgivningen

Fylkeslegen har slått fast at Verdal kommune har brutt sosial- og helselovgivningen når en eldre beboer ved Ørmelen bo-og helsetun ikke fikk nødvendig helsehjelp etter gjentatte fall i en 8 måneders periode, som endte med et fall som medførte brudd på lårhalsen og overarmen. Fylkeslegen anser at beboeren fikk forsvarlig helsehjelp ved det siste fallet 16.8. Det er imidlertid kjent fra forskning at fall hos eldre kan føre til plager, kostnader for samfunnet og i verste fall dødsfall.

Kommunalsjefen svarer at kommunen har startet arbeidet med prosedyrer for fallforebygging.

Forskrift om internkontroll i helse-og omsorgstjenen kom i 2012. Der står det i § 4 punkt d:

(Virksomheten skal) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det fare for svikt elle mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, med andre ord utføre en risikovurdering. Og videre i punkt g:

Utvikle, iverksette, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen.

Er det virkelig mulig at Verdal kommune har drevet ulovlig siden 2012?

Tor-Finn Granlund