En retorisk kamp om menneskeverdet

En nesten 500 år gammel historie har sin avslutning når tida går over i et nytt døgn i kveld. I 479 år har Den norske kirke vært en statskirke. I morgen finnes den ikke lenger. Dette er en naturlig prosess som har skjedd over flere år. Selve endringa skjer i ei tid med forholdsvis sterke spenninger mellom kirkens og statens folk.

Det handler blant annet om forståelsen av noen av kirkens mest sentrale begreper, menneskeverdet og nestekjærligheten. På den ene sida står flere biskoper med preses Helga Byfuglien i spissen. På den andre siden står den omstridte statsråden Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet. Det handler om regjeringas flyktning og asylpolitikk, om den, slik den praktiseres, er i tråd med kristne verdier.

Kamp framover. Det aner meg at vi i det kommende året vil få en enda tydeligere retorisk kamp om menneskeverdet. En forsmak fikk vi på årets nest siste dag da KrF-leder Knut Arild Hareide fyrte av en ny bredside mot innvandrings- og integreringsministeren. «Menneskeverdet gjelder for alle. Neste-kjærlighet handler om å se dem som trenger det mest», sa Hareide som mener Listhaug utfordrer de kristne verdiene med sin opptreden. Flere av landets biskoper har uttalt seg i tråd med KrF-lederens oppfatning. Listhaug er selvsagt uenig. Hun mener en streng asylpolitikk er nestekjærlighet i praksis.

Politikk eller teologi? Det kan oppleves forvirrende for mange om dette er en politisk eller en teologisk debatt. Det kommer litt på øynene som ser. Etter min mening er den helt klart politisk. Sånn sett plasserer den fristilte kirken seg midt inne i det som er og vil være det mest betente politiske spørsmålet i tida som kommer.

Det setter kirken på en ekstra prøve, på en sak der den ikke vil være i stand til å tilfredsstille alle sine medlemmer. Den er sannsynligvis delt i to ganske like store leire, som det ser ut som befolkningen er i disse spørsmålene. Da kan kirkens folk komme til å sette seg inn i en situasjon der de må gjøre sine taktiske avveininger. Da vil det ikke bare handle om å forholde seg til og forsvare sine kjerneverdier, men også hva som er lurt å si for å hindre splid i egne rekker. Kirkens folk står ovenfor vanskelige avveininger i sitt første år som en fristilt kirke. Det handler mye mer om politikk enn om teologi.

(Lederkommentar i Innherred 31. desember 2016)