Kjempetiltak, Verdal kommune

Etter noen dager borte i julen, kom jeg hjem og la som vanlig mosjonsturen min langs Elvepromenaden. Du verden for et anlegg for bolyst, glede og helse vi har fått. Bra var det før, men nå! Lys helt ned til E-6 broen, bred og fin gangbane, eller trimløype om du vil.

Forebygging langs promenaden har kommunen også fått til. Har etter denne første turen, gått hver dag, både før og etter mørkets frambrudd, og møtt mennesker, som i disse juletider, alle som en, lovpriser oppgraderingen. Daglig møter jeg opp mot 30 mosjonister, og det er ikke bare folk fra sentrum. Nei da, jeg møter folk utenfra sentrumsområdene også, ja, til og med fra andre kommuner kjøres det for å benytte dette flotte anlegge vi har.

Så kommer jeg hjem, og skal oppdatere meg på de aviser som har kommet i løpet av den tiden jeg har vært borte. Meget stor er min overraskelse over at det finnes noen som også kritiserer dette anlegget Når først noe skulle være galt, er jeg ikke forunderet over at det er Senterpartiet i Verdal som er misfornøyde. Så vidt jeg husker stemte partiet for budsjettposten som midlene til dette anlegget et hentet fra. Budsjettposten hadde ingen føringer.

Hvorfor la ikke Senterpartiet inn dette under budsjettforhandlingen. Temaplan for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er budsjettposten, og den er jo, i likhet med regnskapstall, offentlig, også for Senterpartiet. Dette hadde Senterpartiet med letthet funnet ut av dersom viljen hadde vært til stede, men det er selvfølgelig lettere å angripe når ting er gjennomført. Blir litt negativ støy da, og det er tydeligvis positivt for noen. Til alt overmål kan det hele bli betalt med statlige tilskudd. Det er jo også et stort pluss at anlegget er kommet til med en stor egeninnsats.

Konspirasjonsteoriene omkring Senterpartiet i Verdal begynner etter hvert å få kjøtt på beina. Partiet har gjennom lengre tid vist seg å være motstandere av det som skjer i sentrum, idrettslaget og fremfor alt ordføreren/arbeiderpartiet. Et lite konstruktivt parti. Føler meg sikker på at dersom Arbeiderpartiet hadde gått inn for en sammenslåing med Levanger kommune, hadde Senterpartiets frontfigurer kvesset knivene, og kjempet for å forbli egen kommune, og denne gangen i tråd med moderpartiets syn. Senterpartiet fikk da svar på tiltale gjennom folkeavstemmingen. Tror ikke partiet med dagens våpendragere bryr seg om det. De er fortsatt best og uangripelig.

Til slutt en stor takk til Verdal kommune for det arbeidet dere har gjort med Elvepromenaden - så får da Senterpartiet i Verdal mene hva din vil, og fortsette med å være bakstreverske i sitt politiske arbeid.

Irritert, men samtidig takknemlig