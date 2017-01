NTE utfordrer avisa Innherred til å sprenge nettkapasiteten

Vi i NTE leste med fornøyelse Kristian Stokdahls tilbakeblikk på 2016, som stod på trykk i Innherred nyttårsaften. Han forteller om en nyhetssak som vakte stor interesse blant avisas lesere i året som gikk.

Selve innholdet i saken var uhyggelig. Det fornøyelige er at Stokdahl skriver, med glimt i øyet, at såpass mange lesere klikket seg inn på nettsaken, at han fryktet at NTEs bredbånd ikke skulle tåle belastningen.

Vi kan berolige avisa med at det skal mye til for å generere flere samtidige ‘klikk’ enn det NTEs fiberbredbånd takler. Det finnes en teoretisk mulighet for at avisa kan få så mange lesere på én nettsak at artikkelen oppleves som litt treg å laste ned. Det er imidlertid umulig for én NTE-kunde alene å sprenge kapasiteten i kjernenettet – altså den kraftige fiberlinja som også forsyner andre kunder.

Uansett hvor mange ‘klikk’ Innherred får fra sine lesere på en nyhetssak, vil det utgjøre så lite at det ikke en gang vises på grafene våre over trafikken i kjernenettet.

Vi utfordrer likevel avisa til å prøve å sprenge kapasiteten på bredbåndet vårt i året som kommer. Dersom avisa mot formodning greier å lage en nyhetssak som får flere ‘klikk’ enn hva vårt bredbånd takler, så lover vi å sende en invitasjon til å bli med ned i den dunkle kjelleren hos NTE for å både se- og ta på bryteren som regulerer båndbredden.

Lykke til!

Inge Bartnes

Kommunikasjonsdirektør i NTE