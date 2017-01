Sykehuset Levanger, trusler og muligheter

Hans Martin Anderssen har et innsiktsfullt innlegg i dagens avis. Han har kikket inn i krystallkula og klarer på en god måte både å vise fram trusler og utfordringer, men også mulighetsrommet for sykehuset i Levanger framover. Anderssen har også viet undertegnende en visitt, og beskriver min oppfatning i en lederkommentar tidlig i desember som «å stå måpende igjen på perrongen med lua i hånda og se toget dundre forbi».

Jeg må gi han litt rett i det. Om helseforetakene i Trøndelag blir slått sammen til ett, så ikke jeg mulighetene som Anderssen beskriver. Han mener et nytt foretak må kunne styres fra Levanger, og bidra til å bygge opp og modernisere Sykehuset Levanger for å fylle ut tilbudet ved St. Olav i Trondheim. Mitt utgangspunkt var den tradisjonelle tyngdeloven, med den følge at det ble fjernstyring fra storebror i sør og nedbygging av administrasjon og etter hvert sykehusfunksjoner i Levanger. Hans Martin Anderssen har valgt en mer offensiv tilnærming. Ære være ham for å ha trua på det.

Offensive tanker. Det er en god ting å tenke offensivt og ha slike visjoner. Det er bra å ha trua på at det er mulig å mobilisere en politisk kraft for en slik utvikling. Det er lett å gjøre som jeg selv gjorde i desember, å være defensiv og ene og alene se truslene. Reaksjoner jeg har fått forteller meg at jeg ikke er alene om det. Men vi havner på defensiven med en slik tilnærming. Derfor er det så bra at noen ser disse mulighetene og beskriver dem.

Noen må ta kampen. Skal sykehuset gis slike muligheter må noen også ta den politiske kampen. Det vil, som Anderssen skriver, kreve et langt sterkere engasjement av politikerne på Innherred enn det vi har sett så langt. De må også mobilisere støtte fra fylkespolitikerne, ikke bare de nordtrønderske, men helst fra et samlet Trøndelag. Det vil være nødvendig å bygge opp trua på at Levanger har slike muligheter under nye regimer. Noen må stille seg i førersetet og gjøre den jobben.

Ellers blir det lett, slik også Hans Martin Anderssen er inne på i sitt innlegg, at Sykehuset Levangers posisjon fortsatt kan bli svekket sett opp mot de andre sykehusene i regionen.

Det er derfor ikke nok å si det. Det må gjøres også! Av noen.

(Lederkommentar i Innherred 5. januar 2017)