«Vi ønsker oss en debatt om hva som er en god skole i Verdal»

Nok en gang raser skoledebatten i Verdal kommune. Vi registrerer at det er stor aktivitet i debatten fra nedleggingstruede skoler, både i sosiale medier og i media for øvrig. Det er knyttet sterke følelser til, og stort engasjement for å beholde skolene i nærmiljøene. Dette har vi stor forståelse for.

Som foreldre for elever på Verdalsøra ungdomsskole, tar vi ikke stilling til hvilke skoler vi skal ha i kommunen, men ønsker å dreie fokuset mot hvilken skole vi skal ha i Verdal. Vi vil ha et fokus på kvaliteten i klasserommene.

Mulighetene for kvalitet i klasserommene avhenger av flere ting; lærerkompetanse i fag og på relasjoner, klasseledelse, skoleledelse og ressurser til å kunne gjøre nødvendige grep, som å gruppedele og lage gode opplegg for de elevene som lærer på alternative måter og har rett til spesialundervisning.

Det synes å være for lite ressurser tilgjengelig for elevene våre ved Verdalsøra ungdomsskole i dag, for å dekke de behov som fins, for å gi alle elever får et godt nok opplæringstilbud. Dette vekker stor bekymring hos oss foreldre. Allerede i dag opplever vi mangel på vikarbruk ved sykdom, store elevgrupper, store spes.ped-grupper og lite ressurser til delingstimer og andre tiltak innenfor det ordinære tilbudet. Ressurser gir muligheter for å gjøre skoledagene fleksible, og gir lærerne handlingsrom til å finne gode løsninger for flere elever. I en skole der det fins muligheter for ulike kurs, gruppeinndelinger og tiltak innenfor det ordinære tilbudet, vil færre elever ha behov for vedtak om spesialundervisning. Når skolen ribbes for ressurser blir fleksibiliteten borte, gruppene store, og vi er redd for at flere og flere elever vil falle utenfor fellesskapet ved skolen, og få et for dårlig opplæringstilbud.

Situasjonen i dag vekker altså bekymring hos ansatte, ledelse, foreldre og elever. Hva kan vi så se fram til, for eksempel med tanke på høstens ressurssituasjon og budsjett?

Fra dagens urovekkende situasjon, går vi en tid i møte med ytterligere nedskjæringer. Om lag tre og en halv lærerstilling skal skjæres bort, og det er ikke avsatt noen ressurs til delingstimer, ut over det som er helt nødvendig i fag som mat og helse, kunst og håndverk og valgfag. Ressursmessig går vi altså fra vondt til verre.

Når det gjelder spesialundervisning, er situasjonen like bekymringsfull. Høstens 8. klassinger vil tilbys halvparten av den samlede ressursen de har tilgang til i 7., og det på en skole som ikke har et handlingsrom i hverdagen til å kunne dele klassene i hensiktsmessige og fleksible grupper for å kunne se flere elever, og tilpasse opplæringen bedre. Både administrative ressurser, og potten for noe ekstra, er skåret ned til beinet.

Vi ønsker et likeverdighet opplæringstilbud for alle elever i Verdal, uavhengig av skole. Vi ønsker kvalitet i alle klasserom. Vi må sørge for:

ressurser til deling av store klasser i enkelte fag, slik at elevene får en tilpasset undervisning, også på Verdalsøra ungdomsskole

ressurser til tiltak som kan bedre læringsmiljøet i klassene

at det settes inn utdanna vikarer når læreren er borte

et fokus på et positivt elevsyn, også når eleven utfordrer oss voksne

at elever som har rett på spesialundervisning får et godt faglig, inkluderende og likeverdig tilbud

at det drives et godt utviklingsarbeid ved alle skoler i kommunen

at det satses på faglig refleksjon, videre- og etterutdanning for ansatte i skolen, og støtte til nyansatte ved skolen

Vi ønsker oss en debatt om hva som er en god skole i Verdal, nå og i framtida. Det kan synes som at skoledebatten i Verdal dreier seg like mye om distriktspolitiske konsekvenser av skolenedleggelser, som skolepolitiske spørsmål. Vi ønsker oss en skolediskurs uavhengig av distriktspolitiske hensyn og økonomiske begrensninger. Vi utfordrer politikerne til å se de store linjene, og bruke tid på å gjøre sine vedtak. Politisk ledelse i kommunen bør ta ansvar for en langsiktig og bærekraftig forvaltning av verdalsskolen, så vi slipper kortsiktige og populistiske løsninger.

Styret i FAU ved Verdalsøra ungdomsskole