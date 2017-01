Ordren om hacking mot valget i USA, kom direkte fra Putin.

Alle tre etterretningstjenester i USA, - FBI, CIA og NSA har offentliggjort en 25 sider lang rapport.

Alle tre er enstemmig i sin konklusjon. Formålet med den russiske hackingen er følgende:

Å svekke den amerikanske offentlighetens tiltro til en demokratisk prosess.

Å sverte Hilllary Clinton, og derved skade hennes sjanse under valget.

Å hjelpe Trump ved at Clinton kom i miskreditt hos velgerne.

Avsløringen er politisk ubeleilig for den kommende president nå bare to uker før hans innsettelse som USAs nye president.

Fredag møtte sjefene for FBI, CIA og NSA opp i Trump Tower i New York for å gi den valgte president alle opplysninger om hackingen.

I rapporten fra de tre amerikanske etterretningsorganisasjoner skrives at de har tilstrekkelig bevis på at den russiske regjering og etterretningstjenesten GRU var direkte involvert i elektronisk innbrudd i Det Demokratiske Partis og Republikanske partiers databaser.

Spaltisten Verdier som trender akkurat nå Kanskje blir 2017 det året der vi tenker at vi har mer enn nok, og avslutter jaget etter mer, skriver Oddny Gumaer.

GRU skal ha brukt to websites til, for å få frigitt de stjålne data som ble videreført til Wikileaks. Samtidig hadde de beviser på at Assange mottok disse data fra to rusisk-kontrolerte websites.

Merkelig at den ettersøkte australieren Julian Assange kan sitte i Ecuadors ambassade i London med sitt spill med Wikileaks, for å hjelpe russisk etterretning.

Sjefene for FBI, CIA og NSA var tydelig irritert over at Trump noen dager i forveien hadde uttalt: at hans kritikere og motstandere benyttet disse opplysninger for å drive heksejakt mot ham.

Senere samme dag gikk Trump ut og sa at ansvaret på hackingen lå på Det Demokratiske Parti.

USA vil om noen dager få en president som både taler og tvitrer godt om Putin og kritiserer mye og mangt om NATO.

Kommentar Fakta og sannhet har dårlige tider Egentlig har de alltid hatt det innenfor politikken.

Vi skal ha tre spennende valg i Europa dette år. Tyskland, Frankrike og Nederland. Hva kan Putin finne på for også å hacke seg inn disse valgene?

Etter valget i Frankrike kan EU komme i en krise hvis Marine Le Pen blir valgt til fransk president. Hun har utalt at hun vil bedre Frankrikes forhold til Russland, og har søkt Putin om penger til sin valgkamp.

Spaltisten «Demokrati var et fint ord helt til Donald Trump ble valgt» Ukas spaltist Oddny Gumaer har gjort seg tanker etter presidentvalget i USA. den tyske etterretningstjenesten BND, Bruno Kahl, sier han frykter Russland vil forsøke å undergrave det tyske valget. Han viser til en serie angrep mot tyske datasystemer i 2015.

Også Europaparlamentet fordømte i forrige uke det de kaller en russisk propagandakrig.

Fiendtlig propaganda mot EU og dets medlemsland har som mål å fordreie sannheten, så tvil, splitte EU, og dets partnere som de har handelsavtaler med som Canada med flere.

Asbjørn D.K. Eklo