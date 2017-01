Økonomistyring i Verdal kommune

Etter folkeavstemningen om kommunesammenslåing, har lokalmedia var fylt av det ene oppslaget etter det andre, med bortforklaringer om innstramninger i økonomien, merkostnader og «velferdsløft» i Verdal! De kunne alle vært grunnlag for kommentarer og tilgivelse, men samlet……Nei! Stadig nye økonomiske manøvrer som ikke adresserer overordnet problem. Og hver og en av dem motsier de argumenter Verdal AP brukte mot sammenslåing med Levanger.

Det huskes vel argumentet om gjeldsbelastning og broderingene rundt det?

Et tenkt driftsbudsjett for sammenslått kommuner på 3 milliarder, og fratrukket gjeld pålyder resten 1.8 milliarder. For de to kommuner henholdsvis 400 millioner og 800 millioner i rest under forutsetning av 60 % gjeldsbelastning på begge kommuner, og hhv. 1 og 2 milliarder bruttobudsjett.

Hvem av de tre er mest bærekraftig for gjeld og investeringer? Hvem av de tre har best potensiale for driftsbesparelser?

Disse økonomiske realiteter ble snakket bort i tåkeheimen. Det sammen med hva Verdal kommune reelt hadde for utfordringer, for ikke å nevne den kommunale legevaktordningen. Ren økonomisk blindebukk kjøring mot det proverbiale stupet. Alt grunnet «krigen» med Levanger!

Vi ser i eldreomsorgen at om AP tar et «velferdsløft» til (Arild Pedersen), så er den tilnærmet 100 % «privatisert». Jeg minner om at våren 2015 la FrP frem et forslag om å delta i statlig finansiert eldreomsorg og med mulig statlig drift av eldreomsorgen for kvalitetssikring. Dette ble avvist av AP som en åpning for private aktører som omsorgsleverandører. Spørsmålet i dag blir vel; Hvem andre enn slekta skal levere kvalitativ omsorg til våre foreldre og besteforeldre?

Skolene på Verdalsøra kan tenkes nedlagt, og busse barna til Beitstad. Store miljø nok da for pedagogikk for massene versus individuell pedagogikk. Og veiene er fine der i motsetning til andre veier fra Vera og ned. Distriktspolitikk eller individ-pedagogikk? Heldigvis skjønner de som er berørt i Helgådalen hva som gjelder.

Dette samtidig med svære by-visjoner for en liten «landsby» som truer både bebyggelse, landbruksjord og miljø. Alt basert på en samarbeidsavtale mellom AP, H og KrF om «stø kurs» og økonomisk «ansvarlig» politikk!?

Er dette, som vi nå har fått beskrevet i media, en samfunnsutvikling vi ønsker her i Verdal og Innherredsområdet? Eller er det andre prioriteringer enn idrettshaller og «skrytebygg» vi ønsker. Skoler og eldre må snart ta opp kollekt under kirkemessen for å kunne svare de behov som oppstår. Kanskje idretten kan steike noen vafler også for de svake grupper (eldre og barn)?

Spørsmålet jeg ville ønsket meg svar på er følgende: Hvordan skal de styrende partier gjenreise Verdal kommune sin økonomi slik at lovpålagte tjenester (eldreomsorg, helse, barnehage og skoler) sikres de beløp som bevilges fra staten til disse formål? Industripolitikken svarer ikke til slike prioriteringer.

Arne Leonhardsen