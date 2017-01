Behold den desentraliserte strukturen for de videregående skolene

Som Venstres representanter i fylkespolitikken i Nord- og Sør-Trøndelag og i den nye Fellesnemnda for Trøndelag vil vi gi klart uttrykk for at vi vil kjempe for å beholde den desentraliserte strukturen for de videregående skolene i det nye Trøndelag.

Et desentralisert skolesystem gir elevene større mulighet til kontakt med sin region og sitt hjemmemiljø, og en desentralisert skolestruktur gir også et billigere skoletilbud for både familier og samfunnet totalt sett.

Derfor foreslår vi at det snarest fattes vedtak om plassering og videre drift av en ny videregående skole i Vanvikan for den nye Indre Fosen kommune. (Leksvik og Rissa).

Venstre mener de videregående skolene er særdeles viktige utviklingssentra i regionene, og de bidrar til nyskaping, framtidstro og bosetting.

Venstre vil i utgangspunktet arbeide for et tilnærmet fritt skolevalg, men vi vil advare mot å rendyrke dette prinsippet; transportkostnadene kan bli relativt store både i tid og penger, og det kan oppstå vansker med å opprettholde viktige fagstillinger og fagmiljøer ute på den enkelte skole.

Vi vil videre understreke at skolene i distriktene gir svært viktig grunnopplæring for mange fagarbeidere. Mye av denne fagopplæringa har tilknytning til regionalt og lokalt næringsliv.

Disse elevene vil danne grunnlaget for næringsvirksomhet og nyetableringer i distriktene.

Derfor foreslår vi styrking av fagopplæringen og økte ressurser til gründeropplæring og Ungt Entrepenørskap.

Vi viser også til den nylig framlagte St.meldinga om fagopplæring. Den retter også oppmerksomheten mot denne delen av det videregående utdanningsløpet.

I enkelte miljøer snakkes det om å nedlegge skoler, slå sammen skoler og redusere tilbud for å få ned kostnadene. Venstre vil motsette seg slike forslag. Disse innsparingsforslagene kan vise seg å gi økte kostnader på lengre sikt.

Venstre mener en godt utdannet ungdom og befolkning i alle deler av Trøndelag og vårt ganske land er den viktigste ressursen for bosetting og næringsutvikling. Venstre vil arbeide for et bredt spekter av næringsvirksomhet og offentlig virksomhet i alle deler av det nye fylket, og da skylder vi å gi vår ungdom utdanning og framtidstro.

Vi trenger et desentralisert og variert nett av videregående skoler, og vi trenger aktive tiltak for å styrke fagopplæringa!

Egil Haugbjørg

Elisabeth Paulsen

Tove Eivindsen

Venstres medlemmer i fylkestingene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag