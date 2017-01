Kommunestyrets vedtak i 2015 om å stenge 24 sykehjemsplasser på Ørmelen bo – og helsetun, før alternative tilbud foreligger, var planlagt omsorgssvikt, der det er pasienter og pårørende som må ta belastninga, ikke de ansvarlige politikerne.

Hadde skattepenger som brukes til helse og omsorgstjenester vært øremerket, kunne kommunestyret ikke ha foretatt ei slik nedprioritering av omsorgen.

Kommunalsjef helse og velferd, Anne Kari Haugdal, bekreftet på folkemøtet 4. april 2016 at om kommunene hadde hatt råd, skulle nedlegginga av 24 sykehjemsplasser på Ørmelen vært utsatt til det forelå alternative heldøgns omsorgsplasser.

Har det vært for lett å få sykehjemsplass i Verdal? Ja, svarer både leder for komite mennesker og livskvalitet og leder for Verdal AP. De påstår at omsorgstilbudet fra kommunen har vært for bra, kommunen har gitt et tilbud som er bedre enn det lovpålagte. Derfor skal det bli vanskeligere å få sykehjemsplass. Hadde vi hatt nasjonale kriterier for rett til sykehjemsplass, kunne vi kanskje ha unngått denne negative formen for lokalt sjølstyre.

Flertallet i kommunestyret har vedtatt at Verdal inntil videre skal legge seg langt under nasjonal norm for samla antall sykehjemsplasser og døgnbemanna omsorgsboliger.

Mangel på sykehjemsplasser fører til seigpining av pasienter og pårørende. Fagfolk innen helsesektoren burde oppfordre pasienter og pårørende til å søke om sykehjemsplass, ikke fraråde ved å si at det er ikke plass, noen har der verre og dere klarer dere vel hjemme litt lengre.

Ikke vent til dere har møtt veggen. Når søknad om sykehjemsplass er sendt har kommunen frist på 3 måneder.

Hvis dere får avslag kan der jo bare klage til Fylkesmann, sies det. Saksbehandlingstiden hos Fylkesmann er for tiden 5 måneder.

Det er ikke slik vi skal ha det.

Kan vi framover slippe å få høre flere billige og flaue bagatelliserings-historier fra ledende politikere, som omtaler denne uverdige behandlinga av pasienter som om det bare dreier seg om litt rot under oppussing.

Ta i bruk hele Ørmelen bo – og helsetun inntil alternativer foreligger.

Stein Aamdal