En lesers erfaring og tanker med «Innherred» så langt

Lokalavisa «Innherred» så dagens lys 31. mai 2015 og følgelig har avisa snart eksistert i 2 år.

Innledningsvis vil jeg hevde at avisa speiler det som skjer i de to nedfallskommunene Levanger og Verdal på en god måte.

Det er god og naturlig fordeling av stoff mellom kommunene.

Redaktør Roger Rein og hans medarbeidere gjør på mange måter en forbilledlig journalistjobb i hverdagen. Stort sett preges avisa av mye interessant stoff hver dag.

Redaktøren skriver daglig sin leder og han tar opp en del dagsaktuelle temaer - selv om han fortsatt skriver lederen i jeg-form. Det får så være. Dette har jeg tidligere drøftet i avisas spalter, og Rein er vel den eneste redaktør i norsk avis som bruker denne formen.

«Innherred» har utrolig mange og gode leserinnlegg i hvert nummer, og dette hever avisas kvalitet vesentlig. Avisas redaktør har selv anmodet om at avisas lesere må komme med det de har å hjertet og responsen har vært stor.

En del leserinnlegg er, etter mitt skjønn, alt for lange. Det blir for mange ord for å få frem hovedpoengene i et tema. Her bør avisa gå inn å forkorte innleggene. Kfr. Terje Carlsens innlegg og noen andre med han.

Positivt er det at «Nordlig regnbue» fikk fortsette sine artikler fra Levanger Avisa til Innherred. Likeså er siste sides «Fløtta ut» artig og interessant stoff.

Avisa har på en god måte dekket «striden» mellom det politiske miljø i de to kommuner. Samtidig er det god dekning fra politiske tanker og vedtak i Levanger og Verdal .

Det er lett å følge med hva som skjer for meg som leser.

På idrettsfronten er det også en svært god dekning. Vi kan følge flaggskipene LFK og LHK og også hva som skjer i de ulike idrettslag i begge kommuner.

I likhet med mange andre aviser savner jeg den mer utadrettede journalistikken. Det vil for eksempel si å lage reportasjer om eldre hverdagsmennesker og andre som har mer eller mindre utført ting utenom det forventede. Og en kan også savne stoff fra de mange og ulike bedrifter i de to kommuner.

MEN - jeg synes som nevnt ovenfor, at «Innherred» svarer til de forventninger jeg hadde på forhånd. Jeg ser fortsatt frem til å motta avisa ved tidlig morgengry annenhver dag.

Arne Wahlstrøm

Byåsen