«Er det krise i Verdal når 24 sykehjemsplasser er avviklet?»

I den siste tiden har det vært mange artikler og leserinnlegg i media som gir inntrykk av at eldre mennesker ikke får tildelt sykehjemsplass når pårørende opplever at deres nærmeste har behov for det. Vi forstår at oppslagene vekker både harme og sterke følelser, og at ordskiftet i den påfølgende debatten sprer frykt for at de som har behov for helsehjelp når helsa svikter, ikke får det. Dette er beklagelig, og vi vil bidra med vårt for å gjenopprette innbyggernes trygghet om at helse- og omsorgstjenestene i Verdal kommune er av god og riktig kvalitet for den enkelte som har slikt behov.

Dette innlegget fra Terje Stensholm økte temperaturen i debatten om eldreomsorgen i Verdal: «Det er ikke bare uverdig. Det er planlagt seigpining. Med døden til følge.»

Historisk tilbakeblikk. Noen av de utfordringer samfunnet sto overfor for 40 år siden var sterk vekst i tallet på eldre, mangel på arbeidskraft, behovet for likestilling i familie og arbeidsliv. Dette førte til at den kommunale hjemmetjenesten og institusjonsomsorg ble utbygd. Før det hadde omsorgen for eldre blitt løst av familien. Ved å overføre omsorgsoppgavene fra familien til offentlige velferdsordninger, bidro dette til større likestilling og frigjorde kvinnelig arbeidskraft. Den gang var mange skeptiske til hva denne utviklingen ville ha å si for fødselstall og familiens omsorgsevne. Ettertiden har vist at den nordiske velferdsmodellen har hatt økonomisk og demografisk bærekraft. Fødselstallene i Norge er betydelig høyere enn i land der kvinnene fortsatt står for mesteparten av omsorgsoppgavene. For den som er interessert i mer historikk om omsorgstjenestene kan lese NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg.

Det er uaktuelt å gjenåpne sykeheimsrom på Ørmelen, sier ordfører og varaordfører i Verdal.

Bakgrunnen for nedleggingen av 24 sykehjemsplasser. Løsningen vi fant for 40 – 50 år siden vil ikke være gode nok for å løse oppgavene vi står overfor i de neste 10 årene. Løsningen av framtidens omsorgstjenester må finne sted mellom helse- og omsorgstjenestene og de øvrige kommunale sektorene og mellom kommune, nærmiljø og næringsliv. Framtidas utfordringer består av 5 framtidsutfordringer, jf St meld nr 25 (2005-2006). Det blir mer av nye yngre brukergrupper og flere eldre med hjelpebehov. Det blir færre av frivillige omsorgsytere og helse- og sosialpersonell, manglende samhandling og medisinsk oppfølging og til sist mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov.

Det kommunale ansvaret for omsorgsoppgavene står fortsatt ved lag, og i 2012 ble Samhandlingsreformen innført. Reformen er et langsiktig nasjonalt, regionalt og lokalt utviklingsarbeid som skal bygge framtidens helsetjenester med «Rett behandling - på rett sted- til rett tid». Oppgaver som før 2012 ble løst av sykehusene skal i større grad løses av kommunene, og for å påvirke gjennomføring av denne endringen må kommunene betale sykehusene for oppholdet når legen har vurdert pasienten som ferdigbehandlet. Kommunene må i stor grad endre tjenestetilbudet, kompetansen og logistikken i omsorgstjenestene for å møte utfordringene.

Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel, spør Odd Helge Roksvåg i dette innlegget.

I Verdal er det gjort omfattende kartlegginger av hva som må til for å være rustet for det framtidige omsorgstjenestetilbudet. Ut fra denne kartleggingen er det behov for å ha bedre differensiering av botilbudene. Eldre med mild eller moderat kognitiv svikt med et fysisk funksjonsnivå hvor de greier det meste av dagliglivets basale aktiviteter selv, vil ha bedre utbytte av å bo i omsorgsbolig med bemanning enn på sykehjem. Med endret oppgavefordeling mellom sykehus og kommune, må sykehjemmene i langt større grad tilrettelegges for medisinsk behandling for alle aldersgrupper som har behov for det. Denne endringen betyr at det er behov for å rekruttere leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter for å ha et tverrfaglig tilbud som ivaretar pasientenes behov for medisinsk behandling og rehabilitering.

Handlingsrommet kommunen har for å endre sykehjemmene fra bosted til behandlingstilbud for alle aldersgrupper må skje i perioden 2015 – 2020. I denne perioden øker antallet eldre 80+ med 25 personer ifølge SSB befolkningsframskriving (MMM-alternativet) i Verdal. Forebygging er viktig, og i Verdal får 75-åringer som ikke har helse- og omsorgstjenester, tilbud om hjemmebesøk fra kommunens helse og omsorgstjeneste. Målet med slike besøk er å forebygge fall, ensomhet, brann og det gis informasjon om hvilke helse- og omsorgstjenester Verdal kommune tilbyr. Mange takker ja til slikt besøk, og erfaringene så langt er at eldre innbyggere i Verdal har tenkt over, og er godt forberedt på hvordan de best kan ta vare på egen helse for å kunne bo lengst mulig hjemme. 75-åringene som sier ja takk til slikt besøk i Verdal, er aktive, spreke og engasjerte samfunnsborgere!

Dagens leder Dette smaker ikke godt! Vi har ikke hørt det siste om eldreomsorgen i Verdal. Vi har registrert at enkelte mener at økonomien ikke bør ha betydning de prioriteringer som gjøres innen oppvekst og helse. Etterspørselen etter kommunens helse og omsorgstjenester er mangfoldige, og behovet for prioritering og fordeling slik at ressursene utnyttes best mulig, er en lovpålagt oppgave for kommunene I Norge. Helse og velferd disponerer 1/3 del av kommunens budsjett, og vi har over år hatt et tjenestetilbud som overstiger lovpålagt omfang og kvalitet. Med andre ord kommunen har tilbudt innbyggerne mer enn det kommunen har hatt av økonomisk bæreevne. Når dette skal endres, vil mange oppleve tap av goder kommunen så langt har gitt. Det har stor betydning for kommunens økonomi at vi arbeider forebyggende. En utsettelse av institusjonsopphold i 2 år for de over 80 år, vil kunne gi brukerne bedre livskvalitet, og kommunen en gjennomsnittlig besparelse på ca 0,6 mill kr per bruker per år. Dette har stor betydning for kommunens samlede tjenestetilbud, og innbyggernes trygghet for å få bistand når behovet oppstår.

Ulike forventninger. Vi erfarer ofte at det er ulike oppfatninger mellom den eldre og deres pårørende om hva som er det beste helse og omsorgstjenestetilbudet når helsa skranter. De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det går an, gjerne med bistand fra helse og omsorgstjenestene i kommunen, mens pårørende mener sykehjemsplass for sine nærmeste er det beste tilbudet. Vår oppgave er å sikre at pasient og pårørende får nødvendig informasjon, råd og veiledning om hvilke tjenester brukeren kan søke på. Vi bistår søker og pårørende med å søke på tjenester når det er ønskelig og behov for det. Samtidig erkjenner vi at vi har forbedringspotensial når det gjelder å rettlede innbyggerne om søknadsprosess og klageadgang.

Stort informasjonsbehov. Det er stort informasjonsbehov om endringene i Verdal kommunes helse og omsorgstjenester.

Når enkeltsaker omtales i media får vi ofte tilbakemelding om at vi gjemmer oss bak taushetsplikten. Det brukes ikke som unnskyldning fra vår side, men lovverket setter rammer for hva vi kan uttale oss om og ikke. Mange ganger skulle vi ønsket å være fritatt for taushetsplikten så vi kunne korrigert feiloppfatninger på et tidlig tidspunkt når enkeltsaker er medieoppslag.

En debatt om framtidens helse og omsorgstjenester i Verdal kommune er viktig. Slik debatten framstår i dag, er det behov for å utvide perspektivene med kunnskap om den faktiske situasjonen om sykehjemstilbudet uten å gå inn på enkeltsaker.

Verdal kommune avviklet 24 sykehjemsplasser i 2016. 14 sykehjemsplasser på Ørmelen bo og helsetun, ble avviklet medio april 2016. 8 av 10 sykehjemsplasser på samme institusjon ble avviklet fram til 31.12.16. Sammenlignet med 2015 har det i løpet av 2016 vært 31 færre dødsfall på sykehjemmene (72/41). Dødsfallene skjer av naturlige årsaker, som alderdom og sykdom. Det betyr at kapasiteten på ledige sykehjemsplasser i løpet av 2016 har vært betydelig mindre enn i 2015. Betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter på sykehus har hatt en nedgang fra 2015 til 2016 med 41 døgn (184/143). Det betyr at vi i større grad har tatt imot utskrivningsklare pasienter raskere i 2016 enn i 2015, på tross av at vi har hatt færre sykehjemsplasser disponibel gjennom året. 5 personer har fått tildelt langtidsopphold og stått på venteliste til sykehjemsplass i løpet av 2016. I påvente av sykehjemsplass er omfanget av hjemmetjenester økt til disse, slik at de har et forsvarlig helsetilbud hjemme. I dag står ingen på venteliste. 9 søknader om langtidsplass på sykehjem har fått avslag i 2016. 2 av disse er vurdert etter ny søknad, og en av disse har fått innvilget langtidsplass på sykehjem på grunn av forverret helsetilstand. Vi har hatt en klage på avslag på søknad om sykehjemsplass, som i dag behandles av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Det er viktig at det alle bruker retten sin til å søke om helse og omsorgstjenester, og at klageretten brukes når tilbudet oppfattes som uforsvarlig. Vi har få klager, det kan være et godt tegn, men det trenger ikke å være det.

Retningen for helse og velferd som kommunestyret har vedtatt videreføres som planlagt. Sykehjemsplassene som er avviklet, er det hverken helsefaglig eller økonomisk grunnlag for å gjenåpne. I perioden fram mot nytt helsebygg står ferdig, skal vi forbedre oss på informasjon om det som skjer slik at alle opplever større grad av trygghet for å få de tjenester og hjelp den enkelte har krav på.

Det skjer mye godt og spennende utviklingsarbeid på helsesida i Verdal. Å få tildelt vertskommunerollen som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten av nasjonale myndigheter er èn av dem. Dette blir tema i en annen kronikk.

Anne Kari Haugdal

Kommunalsjef helse og velferd

Verdal kommune