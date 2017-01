Æ rykkj i kropp når æ les om eldreomsorgen i Verdal`n.

I et innlegg på tirsdag skriv han Arild Kvernmo Pedersen at «Vi har hatt et sykehjemstilbud som har vært ekstremt bra. Nå er vi nødt til å justere kursen.» Erre «FALI DET» å ha et tilbud som er eksremt bra? Tenk å vårrå polititker å kunna sagt «at på Verdal`n har vi et sykehjemstilbud som e ekstremt bra, og det skal vi fortsatt ha.»

Det måtta virri nåkkå å ha på cv. Må det ferandras på alt heile tia? Heia te dæ Øystein Walberg.

Odd Olsen