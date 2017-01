«Olaf Eklos vei» på Bruborg

Olaf Eklos vei er en veistubb som tar av fra nederste del av Jamtvegen (Brusvebakken ) og går i nordlig retning.

Når jeg vandrer på gamle stier på Bruborg gremmes jeg og det skjærer i øynene når jeg passerer dette veinavnet.

Jeg vil understreke at forslagsstiller til dette veinavn, i sin tid, ikke på noen måte kan klandres. Det er selvsagt fullt lovlig å foreslå nye navn på veier, men komiteen for veinavn i Levanger kommune har vært på skikkelig bærtur og fullstendig historieløs når de godkjente dette navnet.

Riktignok bodde Olaf Eklo med frue langs denne veien i noen år på sekstitallet, men Eklo preget aldri området og for den slags skyld Bruborg i sin helhet.

Eklo drev bilagentur for Ford i Levanger og bodde vel storparten av sine år i sentrum av byen. Jeg betraktet aldri han som en bruborgianer.

I min barndom- og ungdomstid ble denne veistubben alltid kalt Østeråsveien. Dette navn fikk den fordi den kjente kjøpmann og bruborgianer Alv Østerås bodde i enden av veien. Alv drev i en årrekke kolonialhandel på nerBruborg.

Han var på flere måter en institusjon på Bruborg. Alle på Bruborg kjente han og de aller fleste handlet varer i hans butikk. Ved siden av butikken var han en kjent forbundsdommer i fotball og en ihuga Sverrepatriot. I min barndom etablerte vi fotballaget Bruborg ballklubb og Alv var en selvsagt trener og leder.

Mitt poeng er at det helt naturlige navnet på denne veien skal være «Alv Østerås vei». Undertegnede vil ta initiativ ovenfor veinavnkomiteen i Levanger kommune for å endre veiens navn. Jeg formoder at de eldste bruborgianere vil føle en større tilfredshet ved et navnebytte her.

Arne Wahlstrøm

alltid bruborgianer