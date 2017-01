Verdal: Streng og rettferdig eldreomsorg?

I den senere tid har vi gjennom avisene fått belyst hvordan behovet for hjelp er avvist med generelle henvisninger til byråkratiske bestemmelser og faglige begrunnelser. Konflikter med brukere er beskrevet som ulik virkelighetsoppfatning og kommunikasjonsproblemer. Ja, det synes å være helt riktig at det ikke er samsvar mellom brukere og pårørendes opplevelser av sin situasjon og hvordan kommunens politisk/administrative ledelse beskriver brukenes hjelpebehov. Det må oppfattes som de elders kompetanse på eget liv og pårørendes beskrivelser ikke har verdi, siden de verken har blitt hørt eller tatt hensyn til.

Innlegg Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel? Hva om det var meg som var den gamle gårdbrukeren på snart 100 år som lå på golvet hardt skadd? en generasjon hvor de fleste av oss har tatt som en selvfølge at hensynet til de svake går først når først når det gjelder prioriteringer innenfor helse og sosialomsorgen. I denne sammenhengen er det eldre og pårørende i Verdal som ikke får den hjelpen de har behov for som er de svake og som bør taes hensyn til. Deres hjelpebehov er nå satt på vent. Må det være slik? Selvsagt har kommunepolitikerne et overordnet økonomisk ansvar, men har ikke også de samme politikere et moralsk ansvar for de svake? Så langt har politikerne beskyttet seg med å holde forsikringer om faglige vurderinger fram som skjold for seg selv, det er lite eller ingenting annet å høre fra flertallet i kommunestyret enn forsvar for de vedtak som er gjort. Er det tillitsvekkende for oss velgere? Hva forteller Verdals prioriteringer om holdningen til eldrebefolkningen? Eldre og deres pårørende (noen har ikke pårørende)venter oftest i det lengste for å be om å få offentlig hjelp. Når de kommer så langt kan kreftene være små og slitasjen på pårørende stor.

Innlegg «Er det krise i Verdal når 24 sykehjemsplasser er avviklet?» Forstår at det er harme, frykt og sterke følelser, men forsvarer endringene. står inne for det som er gjort. Alt skal bli så bra når «vi får bygget opp og kommet i gang med løpet vi har lagt» (Innherred 17.01.20). Hvilket løp, Pedersen? Løp 1 var nedlegging og planlagt renovering av eksisterende bygg. Løp 2 er å legge ned plan 1, samle boligmassen til et helsehus, uklart hva det skal inneholde, samt redusere budsjettet til hjemmetjenesten og en rekke andre budsjettposter, f eks avlastning og støtte til pårørende. Imens står tomme sykehjemsplasser der for å «frigjøre midler til endringene som skal gjøres « ( kommunalsjef Haugdal 9.06.2016).Tenkepausen som nå har startet for fullt er begrunnet i at det i en femårsperiode vil være en antatt nedgang i antall eldre over 80 år. Er det virkelig et såkalt demografisk vindu når antall eldre over 80 år kun reduseres fra om lag 600 til 595 i en kort periode? På hvilket grunnlag forsvarer det nedlegging av 24 sykeheimsplasser?I mellomtida skal kommunens eldre og deres pårørende akseptere situasjonen også fordi Verdal ifølge Pedersen har hatt «et ekstremt bra sykehjemstilbud» .

Uaktuelt å gjenåpne sykeheimsrom på Ørmelen Det sier ordfører og varaordfører i Verdal. og krenkende og høre at Verdal har hatt for god eldreomsorg og at en må slå seg til ro med at alt skal bli så mye bedre, om enn redusert! Jeg har stor respekt for pårørende og brukere som velger å gjøre sin historie kjent. Deres bidrag er kanskje noen av de viktigste når det gjelder å få kunnskap om situasjonen, sett fra brukernes ståsted, og kan gjøre at flere moter seg opp og sier i fra om urimeligheter. Skal politikere og helseledelse klare å skape tillit, er ikke metoden arroganse og fornektelse Situasjonen vi har blitt kjent med viser at å begynne i den andre enden, dvs å legge ned sykehjemsplasser uten å ha klare alternativer, er en kynisk politikk som først og fremst rammer de mest sårbare. I tillegg øker presset på de pårørende som allerede har et omfattende ansvar for sine nærmeste. Det minste Verdal kommune kan gjøre i den situasjonen den har satt seg selv i nå er å øke omfanget og kompetansen til helsearbeiderne slik at de kan opprettholde så gode relasjoner og hjelp til pasienter og pårørende, samt sørge for at de blir minst mulig skadelidende i ventetiden.

Astri Vikan

pensjonist