«Det er ikke sykehjemsplasser det er mangel på i Verdal»

De siste dagene har det gått en veldig engasjert debatt i offentligheten om helse- og omsorgstilbudet i Verdal kommune. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan oppstå en usikkerhet knyttet til helse- og omsorgstilbudet i kommunen all den tid fremtidsbildet på nåværende tidspunkt fortsatt er i en utredningsfase. Verdal kommune begynner imidlertid å ha et veldig solid, faktabasert verdigrunnlag å bygge den fremtidige omsorgspolitikken på: Ambisjonen er et mer individfokusert og situasjonstilpasset omsorgstilbud for den enkelte bruker, samtidig som mange flere brukere skal få et omsorgstilbud på et høyere nivå enn før.

Med de siste dagenes debatt som bakteppe kan det imidlertid være nyttig å begynne med den nære forhistorien - og noe av kunnskapsgrunnlaget:

I forbindelse med budsjett- og økonomiplanbehandlingen - like før jul i 2015 - fattet kommunestyret i Verdal et enstemmig vedtak om å avvikle 24 sykehjemsplasser ved Ørmelen Bo- og Helsetun. Årsaken til dette er at antallet mennesker over 80 år i Verdal kommune pr. i dag er i bunnen av en «bølgedal». Fra år 2020 vil imidlertid antallet mennesker over 80 år stige kraftig i flere år framover. Dette betyr at Verdal kommune om 10-15 år vil oppleve en utfordring knyttet til befolkningssammensetning som gjør det helt tvingende nødvendig å tilpasse tjenestetilbudet slik at flere pasienter får et tilbud på et høyere kvalitativt - og mer situasjonstilpasset - nivå enn før. Denne «bølgedalen» hva gjelder antallet mennesker over 80 år - som vi nå er inne i - gir derfor et «tidsvindu» som gjør at det er riktig å gjennomføre tilpasninger i dag. På den måten vil morgendagens omsorgstilbud være klart til den dagen det store behovet inntreffer, og eldrebølgen slår inn for fullt også i Verdal kommune.

I 2015 hadde Verdal kommune 113 sykehjemsplasser. Etter omleggingen som nå pågår vil Verdal kommune fortsatt ha 89 sykehjemsplasser. Til sammenligning legger Levanger kommune, som har om lag 5000 flere innbyggere enn Verdal, opp til å ha om lag 50 institusjonsplasser, mens Stjørdal kommune – som også er en mer folkerik kommune enn Verdal – har et mål om å ha enda færre plasser enn Levanger. Når vi vet at vi på nåværende tidspunkt er nede i en bølgedal når det gjelder antallet mennesker over 80 år, samtidig som vi antakelig er en av kommunene med flest sykehjemsplasser i hele fylket – også etter omleggingen - er det derfor ikke sykehjemsplasser det er mangel på i Verdal. Det Verdal trenger, og som nå skal bygges opp i forbindelse med omstillingsprosessene som nå kjøres, er omsorgsboliger med heldøgns tilsyn og bemanning. Dette er i tråd med nasjonale føringer, samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgslovgivningen. Derfor er ikke Verdal kommune alene om å forfølge strategien med å skalere ned sykehjemstilbudet for å kunne oppgradere med flere omsorgsboliger med heldøgns bemanning. De statlige, finansielle virkemidlene på området er innrettet med sikte på å stimulere norske kommuner til å ta nettopp det grepet som Verdal kommune nå er i ferd med å gjøre. Mange kommuner har kommet lenger enn oss, og noen kommuner har kommet kortere enn oss. Om noen år vil imidlertid denne typen omstilling i kommunal helse- og omsorgspolitikk ha nådd hele landet. Målet med dette grepet er å skape mer sømløse overganger mellom de ulike omsorgstilbudene, gi kommunen større handlingsrom til å drive bedre tjenestetilpasning, større kompetanseutvikling i tjenestene samtidig som man ruster seg for framtidens rekrutteringsutfordringer bemanningsmessig.

På bakgrunn av budsjettvedtaket for 2016 ble det derfor - i april 2016 - enstemmig vedtatt at Verdal kommune skal bygge 43 omsorgsboliger med individuelt tilpasset omsorgstilbud. Med det vil Verdal kommune ha 61 omsorgsboliger og 89 sykehjemsplasser. Samtidig ble det gjort vedtak om at Verdal kommune i perioden 2021-2022 skal gjøre nye helhetlige vurderinger på hvorvidt en ny kapasitetsøkning på antallet heldøgns omsorgsplasser må til. I disse vurderingene skal også eventuelt nytt behov for økning i antall sykehjemsplasser inngå – basert på faktisk befolkningsutvikling og den kunnskapen som foreligger på dette tidspunktet. I den samme saken fremgikk det av rådmannens saksframlegg at den opprinnelige planen var å bygge de nye døgnbemannede omsorgsboligene i tilknytning til Ørmelen Bo- og Helsetun. Dette utredningssporet sluttet et enstemmig kommunestyre seg da til.

Likevel fant et enstemmig formannskap det riktig å gi rådmannen anledning til å forfølge et nytt utredningsspor i formannskapets møte den 20. oktober i 2016. Bakgrunnen for dette var at det underveis i utredningen og planleggingen av de nye omsorgsplassene ble oppdaget at kommunen kan ha mye mer å hente på å utvikle en større, mer helhetlig løsning for helse og omsorgstilbudet. Ideen er å bygge et mer mangfoldig helsebygg – eller en «helselandsby» - som gir større fleksibilitet med tanke på framtidig utvidelse av kapasitet, en funksjonalitet som gjør det lettere å omhjemle fra omsorgsbolig til institusjonsplass ved behov og en utforming som muliggjør fleksibel bruk av arealer. Ideen er videre å treffe brukerens og individets behov på en mer situasjonstilpasset måte, samtidig som samordning og samlokalisering gir anledning til bedre bruk av pleiepersonell. Tanken er at man skal få så mye pleie og omsorg ut av ressursinnsatsen som overhodet mulig.

På bakgrunn av dette fattet kommunestyret i budsjettmøtet knyttet til 2017-budsjettet, etter faglige tilrådninger, vedtak om å utrede realisering av et slikt helsebygg og legge et historisk stort beløp på hele 430 millioner kroner inn i investeringsbudsjettet. En investering på over 400 millioner i et slikt helsebygg vil være et historisk stort velferdsløft for helse og omsorg i Verdal kommune, og kommunestyret har enstemmig vedtatt at ambisjonen er å utvikle Verdal kommune til å bli en foregangskommune i å utvikle nye former for samvirke mellom blant annet lokalsamfunnets innbyggere, utdanningsinstitusjoner, frivilligheten og kommunens organisasjon. Denne investeringen vil samtidig staten kanskje kunne finansiere så mye som om lag halvparten av gjennom statlige investeringstilskudd. I statsbudsjettet for 2017 bebudet nemlig regjeringen en omlegging av investeringstilskuddet for bygging av omsorgsboliger og institusjonsplasser. Endringen innebærer at det gis tilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Med netto tilvekst menes at det totale antallet heldøgns omsorgsplasser i kommunen skal øke. Kommuner som mottar tilskudd skal ikke kunne avvikle gamle plasser i takt med at nye tilskuddsfinansierte plasser tas i bruk. Fra 2021 gis det kun støtte til prosjekter som øker det totale antallet plasser. Derfor er omstillingen nødvendig å ta nå, og derfor er det nødvendig at både politikerne og administrasjonen i Verdal kommune evner å posisjonere kommunen tidsmessig på en måte som gjør at innbyggerne i Verdal, og våre eldre, blir nyttiggjort denne ordningen så godt som overhodet mulig.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette er kompliserte saker. Som politiker skulle også undertegnede gjerne ha kunnet peke på mer konkrete løsninger - og visualisert disse tydeligere - på nåværende tidspunkt. Men rådmannen utreder nå en løsning helt i pakt med det som har vært kommunestyrets overordnede strategi hele veien – eneste forskjellen er at volumet i satsingen har økt og at vi vil komme ut med et mer helhetlig, framtidsrettet og kvalitativt bedre helse- og omsorgstilbud enn før. Fordelingseffekten er at vesentlig flere brukere får et omsorgstilbud på et høyere og riktigere nivå enn før. Det er nettopp dette som er den politiske ambisjonen i denne historiske satsingen: God velferdspolitikk og rettferdig fordelingspolitikk. Verdal kommune er en god kommune å bli gammel i, men vi skal bli enda bedre!

Nå er vi i den mest krevende fasen, der fremtidsbildet ikke er endelig avklart og omsorgstilbudet er i en utredningsfase. Jeg er imidlertid trygg på at kompetente, dyktige og engasjerte ansatte gir den omsorgen folk har krav på etter lovverket, og at Verdal kommune – ved å gjennomføre denne omstillingsprosessen – vil ha etablert et sterkere tverrfaglig miljø, og gi innbyggerne et tjenestetilbud som i enda større grad enn før svarer på framtidas behov og forventninger til gode helsetjenester og en verdig eldreomsorg. Verdal kommunes gode ansatte i helse- og omsorgssektoren har sørget for at begge våre to sykehjem er blitt sertifisert som livsgledesykehjem. De sitter i nasjonale referansegrupper, og har satt Verdal kommune i et nasjonalt førersete på demensomsorgen. Sist men ikke minst har Verdal kommune vunnet kampen om å få være regjeringens utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag – i sterk konkurranse med Stjørdal kommune.

Med dette gode utgangspunktet er det grunn til å være optimistisk på vegne av det fremtidige helse- og omsorgstilbudet i Verdal kommune.

Arild K. Pedersen

gruppeleder Verdal Ap