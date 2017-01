Er Verdal kommune en god kommune å bli gammel i?

Trygghet og forutsigbarhet er viktige forutsetninger for å leve gode liv uansett alder. Å vite at jeg får nødvendig helsehjelp den dagen jeg måtte få behov for det, bidrar blant annet til denne tryggheten. Hvordan vi tilrettelegger/planlegger for de som trenger helse- og velferdstjenester, sier mye om hvilket samfunn vi har.

Seigpining, med døden til følge. Terje Stensholm synes det er uverdig det som skjer innenfor eldreomsorgen i Verdal.

Jeg forstår ikke prosessen/rekkefølgen i omleggingen av pleie- og omsorgtjenesten i Verdal kommune. Verdal kommune er kjent for at det over mange år har pågått kontinuerlig utviklingsarbeid for å legge til rette for gode, framtidige helsetjenester for innbyggerne i kommunen. Allerede i 2007 fikk kommunen tildelt status som Undervisningssykehjemmet i Nord Trøndelag, det som fra 2017 omtales som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Etablering av demensteam med systematisk kompetanseheving og struktur på kartlegging av demente i tidlig fase, for å gi best mulig tilbud underveis i utviklingen av en sykdom som ofte er langvarig og krevende for hele familien som «rammes», er noe å nevne.

Øystein Walberg var harm for sju år siden. Han er like harm i dag.

Nå blir jeg trist over all den fortvilelsen jeg «ser» i daglige avisinnlegg om hvordan situasjonen er. Det er ikke vanskelig å forstå at det måtte bli slik. Å legge ned 24 av totalt 113 sykehjemsplasser (21 %) uten å øke hjemmetjenesten til de som nå ikke får en institusjonsplass, er som bla. professor Jostein Holmen uttalte «risikabelt». Begrunnelsen for vedtaket er bla. at det har vært for mange sykehjemsplasser i kommunen, i forhold til den statlige normen og hva nabokommunene har.

Forstår at det er harme, frykt og sterke følelser, men forsvarer endringene, skriver Anne Kari Haugdal kommunalsjef helse.

Det har vært en nasjonal strategi i mange år at det skal satses på mer helsehjelp utenfor institusjon les: hjemme eller i omsorgsbolig. Jeg har ikke problemer med å forstå og akseptere at også Verdal kommune følger opp den nasjonale trenden/ «sannheten» om at det beste for «alle» er å bo i eget hjem og få nødvendig helsehjelp der. Utbyggingen ved Vuku- bo og helsetun og trygghetsboligene ved Ørmelen bo- og helsetun i sin tid, var tiltak for å imøtekomme de framtidige behovene og i tråd med nasjonale føringer. Det at vi samtidig opprettholdt de fleste sykehjemsplassene ( totalt er det redusert 7 plasser ved Verdal bo og helsetun etter en del ombygginger/ tilpasninger i forhold til når sykehjemmet ble bygd), er det som nå omtales som at innbyggerne har fått for gode tjenester, og det må strammes inn ?!

Seigpining av pasienter og pårørende. Ikke vent til dere har møtt veggen, skriver Stein Aamdal

Planen som nå er satt på vent, var at frigjort areal ved Ørmelen bo- og helsetun skulle omdefineres/ ombygges til omsorgsboliger med heldøgns omsorg for de som får behov for det. Fortsatt døgnplasser med heldøgns omsorg, men nå regulert av annet lovverk, noe som Rådmann Ola Stene beskriver på en god måte i Innherred 21.januar d.å. Det er pasienten som er «eksperten» på hva vedkommende har behov for. Det er ikke alltid samsvar mellom behovene som pasienten og pårørende ser. Dette må forståes, da det ofte er pårørende som i lang tid bistår pasienten før «belastningen» oppleves så krevende at de ikke lenger ser seg i stand til å ha dette ansvaret lenger.

Døgnet har 24 timer og hjemmetjenester vil uansett ikke kunne erstatte en institusjonsplass/omsorgsbolig med heldøgns omsorg når hjelpebehovet blir altomfattende. I det som kommer frem i media, savner jeg en større forståelse/ «ydmykhet» fra politisk og administrativ ledelse i forhold til den situasjonen som har oppstått. Det er flere år før omleggingen bidrar til en trygg alderdom i Verdal kommune, noe som vil gjøre at mange vil måtte oppleve og ikke få den hjelpa de mener de har behov for før dette er på plass.

På tross av faglige og politiske forsikringer om at de planene som er vedtatt så langt er riktige og nødvendige, blir jeg ikke overrasket om det kommer flere innlegg i avisene fremover som gir andre signaler fra de som trenger helsehjelp i kommunen. Inntil nye omsorgsboliger evt. nytt helsehus er i drift, vil det være mange pasienter og pårørende som kjenner på avmakt ved at de ikke får den nødvendige hjelpa de har krav på når 24 døgnplasser er lagt ned uten erstatning av andre omsorgsplasser. Det er ikke sikkert det er energi igjen til å starte en klageprosess, selv om det kanskje burde vært gjort. Det er modig å erkjenne at beslutninger kan endres, noe det fortsatt er tid til.

Ved å ta i bruk noen av de tomme rommene ved Ørmelen bo- og helstun, vil utskrivingsklare pasienter på sykehuset som ikke kan sendes hjem, kunne få kommunalt tilbud. I 2016 var dette 150 døgn (kr 670.000). I tillegg vil de som «oppfyller» kriteriene for sykehjemsplass omtalt i Trønderavisa 20. januar, og som ikke lenger opplever gode nok tjenester i hjemmet få døgntilbud. Jeg tror både administrasjon og politikere i denne saken med fordel kunne ha vurdert dette, selv om det ikke er valgår.

Anbefaler også at Verdal kommunes: «Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015 -2030, «Følk ska bli hjølpin» leses. Den ligger på Verdal kommunes hjemmeside og er et omfattende dokument som beskriver de langsiktige planene for helse- og omsorgstjenestene i Verdal kommune, så håper jeg at «Følk bli hjølpin» mens de venter på at disse planene realiseres.