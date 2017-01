Fortjener ros for visjonene

Det er ofte ros å få når visjoner skapes, og når noen viser ambisjoner på byens vegne. Unntaket er dessverre når dette angår kultur og sentrumsnære møteplasser.

Det er derfor på sin plass å rose visjonene Guri Sivertsen med flere viser på vegne av både frivilligheten, kulturen, sentrum og ikke minst alle oss som er opptatte av de store linjene i samfunnsutviklingen. Kultur er dessverre nesten blitt et skjellsord sammen med urbanisering og sentrum. Vi glemmer lett at både biblioteket, festiviteten og andre arenaer er der folk flest møtes. Jeg vil derfor gi ubetinget ros for visjonene prosjektgruppen har lagt ned. I stedet for å snakke dette ned, så trenger vi først og fremst å få fremsnakket de planene som fremkommer.

Noen vil mene at det brukes for mye penger på dette. Men vel så viktig så er det å se dette i sammenheng med andre områder som tradisjonelt heies frem: utdanning og helse. Det er ikke bare kulturhus som skal bygges eller skapes. Det er feil bruk av ord. Det som angår frivilligheten handler like om helse, altså helsehus. Gjennom den jobben vi gjør så forebygger vi slik at presset på offentlig eller privat hjelp reduseres. Mange av oss eier ikke egne hus lengre. At kommunen nå ser en merverdi at vi kan samles vil styrke vårt tilbud, og vi har bla sett gjennom etableringen av kafe verden hvor gode vi kan bli når flere får jobbet sammen.

I tillegg opplever jeg som aktiv frivillig et akutt behov for møteplasser utenfor de tradisjonelle møteplasser som rådhus, kantiner og møterom. At frivilligheten har behov for hjelp til dette er det ikke tvil om. Levanger Røde Kors som jeg selv er mest aktiv i har vært heldige med at vi har hatt en raus privat aktør som leier ut svært billig til oss. Det er det vi har i dag.

Vår plassering er på havna. Vi vet at vi sammen med andre her er her på lånt tid. Det som skal bli en helt ny bydel med et innbyggertall større enn mange av våre tradisjonelle nærsamfunn. I en slik bydel hører både kultur, frivillighet, og næring hjemme. Gamle vaskeriet er en meget fin plass der profesjonell kultur, næring og frivillighet kan møtes. Så er det noen som mener at Levanger ikke trenger en kino. Vel, hvilke andre byer med 20 000 har ikke egen kino?

Det er lett å tenke penger, og det er lett å sette grupper opp mot hverandre. Men vi kan ikke putte alle elementene i en særegen bås. Kultur handler mye om identitet, om hva vi selv ønsker å være, og hvordan byen skal fremstå.

I det hele så angår kultur både helse, utdanning og identitet, og dermed hele vår eksistens. Økonomi vil være en av flere faktorer, men det er heller ikke gitt at alt må bygges på en dag. Gjennom å fordele investeringene over noe tid så kan vi få utviklet dette enda bedre.

Debatten som nå kommer håper jeg vil dreie seg mer om innhold, og prioriteringer av de ulike forslagene. Og ikke om en populistisk og kulturdevaluerende debatt.

I det lange løp handler politikken om å skape et best mulig tilbud til flest mulig der vi faktisk bor. Levanger vokser, og Levanger er og vil fremdeles være triveligst i Trøndelag.

Vegard Austmo