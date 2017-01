Kloden vår

Alle snakker om været. Her sitter vi i Trøndelag i januar måned med en 4-5 varmegrader. I Istanbul snør det. I sør og Østeuropa fryser folk til døde. I Hellas og på øyene utenfor går temperaturen ned til frysepunktet.

Hva er det som skjer?

I løpet av de seneste måneder er det kommet flere alarmerende meldinger fra flere av verdens fremste klimaforskere. De advarer om at kloden sannsynligvis er på vei ut av en stabil periode, som har gitt menneskene gunstige livsbetingelser de seneste 12000 år.

Det som får forskerne til å bli bekymret er at i den nedre del av atmosfæren, hvor de såkalte jetvinder er blitt svakere. Jetvindene blåser fra vest mot øst og sørger for utveksling av varm og kald luft mellom ekvator og polene.

Når de svekkes og presses mot sør påvirker det Golfstrømmen som fungerer som klodens termostat ved å sende varm havstrøm nordover og kaldt vann sørover. Den har siden 1970 årene mistet stadig mer kraft grunnet avsmelting av Grønnlands innlandsis.

Samtidig kommer varm luft omkring Nordpolen som er blitt 20 grader varmere en normalt.

Klima og polarforsker professor Mernild, daglig leder av Nansens Environmental0 and Remote Sensing Center i Bergen sier at avsmeltingen av havis går mye hurtigere en antatt.

Så lenge drivhusgassene ikke går markant ned vil dette bare fortsette

Derfor får vi langvarende tørkeperioder i Sør Europa, og flere stormer og skybrudd som i de senere år har rammet Sør og Vestlandet i Norge (professor Mernild)

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen ved Danmarks Meteorologiske Institutt mener at vi i fremtiden får voldsomme stormer, lange tørkeperioder og høy vannstand. Han er ikke optimistisk for utviklingen av klimaet. Han mener det kan bli vanskelig og holde målet om 1,5 grader stigning. Det må et dramatisk kursskifte til innen 2030 hvis dette skal lykkes sier han.

I tidsskriftet Scientific American skrives at varmere klima skyldes at mindre av solens stråler sendes tilbake til universet, når det er mindre snø og is på jorden. Solens stråler absorberes, og kloden blir varmere, og mer is og snø vil smelte og bli til hav, som tar opp stadig større mengder sollys.

Mer smelting av havis gir mer fordamping i atmosfæren som igjen gir mer varme, og får is til å smelte. Dette blir en ond spiral sier Jennifer Francis til Scientific American.

Forskernes mareritt at når permafrosten tiner i Sibir frigir jorden store mengder metan, som er en kraftig drivhusgass. Det hevdes også at oppvarmingen av verdens havområder betyr at 90 % av alle korallrev vil være døde eller døende ved utgangen av dette århundrede.

Jeg synes ikke det er hyggelig lesing, men man må tro på fagfolk som forsker på klimaforandringer. Hva kan vi gjøre du og jeg, - politikere, regjeringer? Jeg har ikke noe godt svar.

Asbjørn D.K. Eklo