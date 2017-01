Myter som begrunner nedlegging av 24 sykehjemsplasser i Verdal

1 Verdal kommune har et handlingsrom nå fordi antall eldre over 80 år går ned.

a. Fra 2015 til 2017 går antallet eldre over 80 år ned fra 598 til 596, dvs 3 personer, likevel har kommunestyret vedtatt å redusere den totale kapasiteten på sykehjemsplasser og omsorgsboliger med 24 plasser. Fra 2018 øker denne gruppen jamt og trutt, til 818 personer i 2025 og 1125 personer i 2030.

b. Det såkalte handlingsrommet er ikke reelt. Når den totale kapasiteten reduseres vil det bli vanskeligere å få vedtak om sykehjemsplass og avlastning. Kommunestyrets vedtak i 2015 om å stenge 24 sykehjemsplasser på Ørmelen bo – og helsetun, før alternative tilbud foreligger, var planlagt omsorgssvikt.

2 Omleggingen er en følge av nasjonale føringer.

a. Ordføreren hevder at nedlegginga av 24 sykehjemsplasser er en følge av at kommunen føler seg forplikta til å følge nasjonale føringer.

b. Helsedirektoratet anbefaler en nasjonal norm for kommunene på antall sykehjemsplasser og døgnbemanna omsorgsboliger på 27 % av antall eldre over 80 år. Verdal burde hatt 160 plasser allerede fra 2015, men har nå bare 107 totalt.

c. Tidligere var anbefalinga å ha en totalkapasitet tilsvarende 25 % av eldre over 80 år, men når vurderer Helsedirektoratet at omfang av demens i Norge er høyere enn tidligere antatt, at det raskt nærmere seg 2 % av befolkningen. For Verdals del vil det si om lag 280 personer.

d. Kommunalsjef helse og velferd har tidligere sagt at å finne ut hvor mange som har demens ikke vil bli prioritert i Verdal.

e. Vi kan slå fast at kommunestyrets flertall ikke prioriterer å følge denne normen.

3 Omsorgsboliger, ikke sykehjemsplasser.

a. Ordføreren hevder at sentrale føringer sier at omsorgsboliger med døgnbemanning er svaret.

b. Helse – og omsorgsdepartementet varsler i «Omsorg 2020» at tilskudd til anleggskostnader for sykehjemsplasser og omsorgsboliger videreføres til 2020 med 45 % for omsorgsboliger og 55 % for sykehjemsplasser. Men fra 2021 vil det bare bli gitt tilskudd som øker den totale kapasiteten.

c. Kommunene står fritt til å velge å satse på sykehjem eller døgnbemanna omsorgsboliger. Gjennomsnittlig årlig driftskostnad for sykehjemsplass er på 1.mill.kr, gjennomsnittlig årlig driftskostnad pr hjemmetjenestemottaker er på om lag kr.237.000,-

d. Kommunen er ikke pålagt satse på døgnbemanna omsorgsboliger, det er et valg de folkevalgte må ta ansvar for sjøl.

Stein Aamdal