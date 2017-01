Miljøvennlige busser i Levanger monner ikke så mye

På framsida av Innherred 24. januar er det to oppslag som angår hverandre uten at det redaksjonelt gjøres noen kobling. Levanger har fått nye miljøvennlige busser (s 1 og 13), Tromsdal gård legges ned for å bli kalkbrudd (s 1 og 7).

Utvidelsen av kalkbruddet legger til rette for CO2-utslipp på mange millioner tonn, mens bussene på Levanger kanskje reduserer CO2-utslipp tilsvarende ett billass med kalkstein fra Tromsdalen.

Skal de velmente miljøtiltakene på Levanger ha noen som helst miljømessig betydning i forhold til utslippene som nabokommunen planlegger for, betyr det at en håndfull hybridbusser er uten betydning. Skal det monne må Levanger kjøpe inn noen 100.000 hybridbusser. Tallgrunnlaget er noe usikkert, men det vil ikke være urimelig at Levanger i det minste må kjøpe inn 30-40 hybridbusser pr innbygger for å kompensere for utslippene fra kalken under Tromsdal gård.

Miljøpolitikk - forstå det den som kan!

Rolf P. Ingvaldsen