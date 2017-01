Regionkontoret for NAV – plassering

Venstre i Nord-Trøndelag har registrert at det er diskusjoner mellom Trondheim og Steinkjer om plassering av et nytt regionkontor. Denne gangen gjelder det regionkontoret for NAV.

Fylkespolitikerne i de to fylkene mente alvor da de delte administrasjonen for det nye Trøndelag mellom Trondheim og Steinkjer! Venstre var en aktiv pådriver for en slik løsning, og det vil vi fortsatt være. Vi ville f.eks. at Fylkesmannen i Trøndelag skulle ha sitt tilhold på Steinkjer! Slik ble det da også, heldigvis!

Venstre ønsker en jevn og fornuftig fordeling av de nye regionkontorene – herunder NAV mellom de to byene, men vi ser også muligheter for alternative plasseringer i andre regionsentra som f.eks. Stjørdal.

Fra Trondheim blir det argumentert med behov for en nær tilknytning til NTNU og forskningsmiljøene når det gjelder regionkontoret for NAV.

Vi spør: Er det ikke mulig å kommunisere med dette miljøet om det regionale NAV-kontoret ligger f.eks. på Steinkjer eller i Stjørdal eller andre sentrale deler av det nye fylket?

Venstre har arbeidet mye for å få på plass en regionreform som skal bidra til å dempe sentraliseringa av makt og myndighet til det sentrale Østlandsområdet. Vi har f.eks. argumentert for utflytting av statlige arbeidsplasser som Landbruksdirektoratet og Finanstilsynet i denne sammenheng. Da må vi også ta grep og være enige om at vi ønsker å fordele statlige arbeidsplasser i det nye Trøndelag fylke når det er anledning til det.

Venstre vil derfor advare mot at det nå arbeides og argumenteres for at vi må sentralisere viktige funksjoner som det regionale kontoret for NAV til Trondheim.

Et gjennomslag for en slik tenkning som Trondheims ordfører gjør seg til talsmann for, vil ikke være et godt bidrag til det samarbeidet som kreves for å få det nye fylket Trøndelag til å fungere etter intensjonene!

Egil Haugbjørg

gruppeleder for Venstre i fylkestinget i NT