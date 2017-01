Grønne busser og hyggelige priser

Trønderbilene opplever en merkbar vekst i busstrafikken i Levanger etter at prisene ble satt ned og det ble økt fokus på kollektivtilbudet i byen. 56 prosent flere reiste med bybussen i desember 2016 målt opp mot samme måned året før. En vesentlig grunn er selvsagt at bussbilletten nå koster 10 kroner for en enkeltbillett og 100 kroner for et månedskort. Svaret på om det blir en varig vekst i bruken av bybussen får vi først når forsøket med lavere priser blir slutt senere i vår.

Det er viktig og riktig å stimulere til økt kollektivbruk i våre småbyer. Bybussen har hatt et tidvis dårlig rykte i Levanger. Ordningen «Reis smart», som denne satsingen er en del av skal blant annet gjøre noe med det. Denne uka ble det satt inn to splitter nye grønne hybridbusser som nå setter sitt preg på bybildet. Dette er moderne busser, med blant annet bredbånd, sykkelstativer og gode informasjonsskjermer. En annen standard enn man har vært vant til.

Må holdes varmt. Det det koster å kjøre er nok også medvirkende til bruken av bussen. Men det er ikke bare prisen som teller. Frekvensen, altså antallet avganger, og bedre informasjon om når bussen går er også nødvendige tiltak. Det å ha en pågående prosjekt som framsnakker tilbudet er også nødvendig. Jeg ser det satses på det, blant annet en nyutviklet app for mobiltelefoner, som gjør informasjonen tilgjengelig. Det er nok også avgjørende at bybusstilbudet blir markedsført og vist fram også når prosjektet «Reis smart» er over og prisene er tilbake på det normale igjen. Blir det bare et lite blaff over noen hektiske måneder kan det være raskt tilbake til gamle trafikktall.

Sykkel og buss. «Reis smart» handler om mer enn det å få folk i Levanger til å kjøre buss. Det har et folkehelseperspektiv der også økt sykkelbruk og det å gjøre det hyggeligere å gå i byen og bynære områder hører med. Her har Levanger vært klart flinkere de siste årene med å legge til rette for mosjonistene til beins og på to hjul, både praktisk gjennom gang- og sykkelstier, men også forskjønnelse som gjør det mye hyggeligere å bruke nærområdet på denne måten. Slik henger i hop. Det har man forstått gjennom flere små lavterskeltilbud som ser ut til å gi mye mer tilbake enn de har kostet.

