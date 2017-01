Hvorfor spør dere ikke oss pensjonister?

Høsten 2016 seilte konseptet Helsehus inn på rådmannen og politikernes bord. Rådmannen sørget hurtig og diskret for at det ble utarbeidet en skisse for helsehuset. Den ble offentliggjort ved et «uhell». Under flagget» Århundrets velferdssatsing» i Verdal ble visjonen raskt vedtatt av det politiske flertallet i kommunestyret.

Selv om det ikke er enighet om prosessen, ser det ut til å være tverrpolitisk enighet om denne visjonen som etter det vi foreløpig har fått informasjon om, er en sentralisering av de framtidige kommunale pleie-og omsorgsoppgaver i Verdal . Om lag 170 pensjonister møtte 25.januar opp på Pensjonistforeningenes folkemøte for å høre på hva leder av komite mennesker og livskvalitet, Trine Reitan svarte på spørsmålet «Hvorfor er Helsehus et godt svar på utfordringene i eldreomsorgen i Verdal? Fikk vi et beroligende svar? Vi gjorde ikke det. Vi fikk se en tegning av Helsehuset, samt belæring om Verdal kommunes rammebetingelse og den tunge plikt det er å foreta prioriteringer slik at det ikke blir røde tall. Vi kan være enige med Reitan i at det trengs omlegging og planlegging for å møte økte antall eldre i framtida. Men, jeg og mange med meg er som kjent dypt uenige i å fjerne 24 sykeheimsplasser mens vi venter på at alt skal ordne seg en gang om noen år. At noen må «tåle litt ekstrabelastning» mens vi venter på at alt skal bli så bra, (Verdal har hatt for god eldreomsorg i følge gruppeleder Pedersen i Verdal Arbeiderparti, den må nedjusteres) kan ikke aksepteres som begrunnelse for omsorgssvikt nå. Tora Strand traff spikeren på hodet da hun sa på møtet: « Det som skjer i Verdal nå er trist, bekymringsfylt og lite tillitsvekkende. Jeg har heller ikke blitt mye klokere etter at politikeren snakket «

Siden vi ikke fikk noe begrunnet svar, og det heller ikke var tid til å komme med så mange spørsmål spør jeg:

1 Hvorfor er det ikke foretatt en utredning med flere alternativ, f. eks til en distriktsrettet modell med små enheter hvor de eldre innbyggerne kan bo i sine vante omgivelser i livets siste faser, der de er kjente, med mulighet til å bevare sammenheng og mening til livet slutt?

2 Er det slik at Verdal Arbeiderparti har en nullvisjon når det gjelder sykeheimsplasser?

3 Verdals befolkning har krav på å vite hva forskjellen på sykeheimsplass og bolig med heldøgns pleie og omsorg er. Er det ulikt lovverk? Medfører det riktighet at en bolig med heldøgns pleie og omsorg må betales av pasienten og at alle tjenester har egenandeler som er behovsprøvd? Skal denne typen bolig erstatte sykeheimsplass?

4 Lege Dagfinn Thorsvik definerte på møtet innholdet av det for mange uklare begrepet faglig vurdering som bla forskningsbasert, dokumentert kunnskap, medisinskfaglig kunnskap og brukermedvirkning. På hvilken måte ivaretas brukermedvirkning når det fattes vedtak på bakgrunn av faglige vurderinger?

5 Pensjonistforbundet krever at fastlegene skal uttale seg når det er spørsmål om sykeheimsplass. Hvordan samarbeider kommunen med fastlegene når sykeheimsplass skal vurderes?

Vi er mange som er opprørte over å bli møtt i den offentlige debatt med to standardsvar fra kommunesjef og ordfører: « Alle får det de trenger etter loven». Det som står i avisene er medieskapt». Jeg må skuffe ordfører, kommunalsjef og den øvrige eliten med å si at det bare er en liten del av vanlige folks hverdagsliv dere har fått beskrevet. Det er en stor belastning for pasienter og pårørende å stå fram. Vi vet alle at det ikke er det første en gjør i en vanskelig livssituasjon. Pårørende ivaretar allerede store omsorgsoppgaver, og mange strekker seg lenger enn strikken rekker. Modige tillitsvalgte utrykker offentlig sin bekymring for pasientene. Skal en da være nødt til å melde inn til fylkesmannen sin nød, for at fortvilelsen kan bli tatt på alvor, ordfører? Og, Hvordan tror du en fortvilt pasient eller pårørende som vet at det er ledig kapasitet på rom reagerer når de ser på Midt-Nytt (25.01) og journalisten spør kommunalsjefen.-« Men hvis det ikke er plass hva gjør dere da?» «Hvis det blir en opphopning, kjøper vi plasser andre steder» svarte kommunalsjefen. Kan vi ha det slik? Eldreomsorg skal være for alle og differensieres etter behov, og være pasientens helsetjeneste. Kan det være at vi får en eldreomsorg i Verdal for de ressurssterke som kan kjøpe private tjenester og offentlig omsorgssvikt for de ikke har samme mulighet?

Astri Vikan

Pensjonist