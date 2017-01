Vegnavndiskusjonen i Levanger

Jeg vil innledningsvis uttrykke at det er viktig å skille person og sak i veispørsmålet om Olaf Eklos vei på Bruborg.

Asbjørn Eklo var, som tidligere nevnt, i sin fulle rett til å foreslå veinavnet i sin tid. Det er ikke det saken dreier seg om. Det er hvor kommunen var hen når veinavnet ble akseptert.

Som en digresjon vil jeg berømme Asbjørn Eklos mange utgivelser i bokform om Levangers historie - om bebyggelse og kjente personer. Dessuten hans uttalige innlegg og reportasjer i tidligere "«Levanger-Avisa» og nå «Innherred». Mange og noen interessante temaer.

Imidlertid - Asbjørn Eklos historiske redegjørelse om de to eiendommer til Bilse og Østerås i Østeråsveien blir å betrakte som en parentes og fullstendig irrelevant informasjon i forhold til hva navnet på veien skal være.

Det er et uomtvistelig faktum at Alv Østerås bodde med sin frue Ingrid i en årrekke i enden av denne veien og at de brukte denne veien på sin daglige spasertur til og fra sin butikk på nerBruborg. På 50- og delvis 60 tallet gikk veien helt frem til Ingrid og Alvs gårdsplass. Dette kan jeg selv bekrefte idet jeg daglig leverte Arbeider Avisa til hans bolig.

Jeg var nemlig avisbud fra midten av 50 tallet og frem til 1962. Dessuten var jeg heime hos Alv en rekke ganger i kraft av at jeg var Bruborg ballklubbs kaptein og Alv var trener og leder. Deres eiendom mot Aldersheimsbakken var på dette tidspunkt avstengt med stakittgjerde.

I følge Ingrid og Alv Østerås' datter Brit ble imidlertid adkomst til Østerås' bolig stengt av til Østeråsveien av en viss nabo på 60 tallet.

Asbjørn påberoper seg at veien er privat. Skiltet «Olaf Eklos vei» er imidlertid koblet sammen med det offentlige skilt Jamtvegen. Dessuten har oppsitterne langs veien adresser som er offentlig kjent og registrert. Således må veien betraktes som offentlig.

Men kjære Asbjørn Eklo! Du må ha forståelse for at en vesentlig del av Bruborgs innbyggere er både indignert og irritert over valget av navnet Olaf Eklos vei. Etter mitt innlegg har jeg mottatt en rekke mails og telefoner som støtter opp endring av veiens navn til «Alv Østerås vei». Det vil bli mange å dele kostnadene på til nytt navneskilt og registrering av nytt veinavn. Vi bruborgianere har alltid benevnt veien som Østeråsveien etter Alv Østerås som var en institusjon på Bruborg så lenge han levde. Jeg ber om forståelse for bruborgianeres syn på veinavn!

Arne Wahlstrøm