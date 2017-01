Avvikene ved bo- og helsetunet

Den 19.12 skrev jeg bl.a. i Innherred at kommunen hadde fått et avvik fra fylkeslegen der det gikk fram at kommunen hadde brutt helselovgivningen ved at en beboer ved Ørmelen bo- og helsetun ikke hadde fått nødvendig helsehjelp. Det er vanlig praksis at rådmannen er adressat. Er dette avviket rapportert til ordføreren som høyeste myndighet? Hvis ikke, hvorfor?

Etatslederen har forsikret at det er iverksatt arbeid med prosedyrer for å forebygge fall. Hvorfor ble ikke tiltakene iverksatt da forskrift om internkontroll for helse-og omsorgstjenesten ble innført i 2012. Dermed har kommunen brutt forskriften i 4 år.

Er dette rapporter til politikerne?

På møtet 25.1. hevdet politikerne at «de ikke var nedlesset av tilsynsmyndigheter». Dette kan meget vel være sant, behandlingstiden hos fylkeslegen er imidlertid gjennomsnittlig 4 måneder. Følger virkelig Verdal kommune så godt med i fylkeslegens offentlige postjournal kasse at de vet hvor mange klager som har kommet inn? Hvis ikke, hvordan kan kommunen uttale dette?

Ingen nasjon i Europa har oversikt over hvor mange senil demente de har i sin befolkning. Hjemmetjenesten har utvilsomt oversikt over de verste. De lettere tilfellene som ligger i «kjømda» kan fastlegene ha oversikt over, men ifølge leder i eldreutvalget trenger de da et edb-program som koster kr 50 000. Hvilken rolle spiller dette for kommunen, i og med at følgende står i forskrift om fastlegeavtalen: «Fastlegen skal avgi nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål for å ivareta myndighetenes ansvar for et forsvarlig allmennlegetilbud og faglig utvikling av allmennlegetjenesten. Det står imidlertid ikke at kommunen må betale. Hvilken hjemmel har fastlegene for å påstå dette?

Det ble sagt i møtet at tjenester til eldre ble besluttet etter faglige vurderinger. Hvem har foretatt disse vurderingene. Spesialist i eldremedisin ved Sykehuset Levanger? Fastlegene? Hvis ikke, hvem?

De fleste eldre ønsker å bo heime. I møtet påpekte jeg at eldre som bor i egen heim har rett til å få nødvendige tjenester heime, og ikke kunnes tvinges inn i et helsehus. Jeg ville vite hjemmelen for dette. Trine Reitan svarte at kommunen hadde sviktet sin informasjonsplikt. Har kommunen funnet hjemmelen nå?

Tor-Finn Granlund