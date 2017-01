Våre eldstes behov for omsorg på livskvelden

Det etiske nivået i den offentlige behovsprøvingen er et ømtålelig tema. Temaet har vært flittig berørt og kommentert i «Innherred» i det siste.

Blant andre har Øystein Walberg og Odd Helge Roksvåg, - begge balanserte og vettuge borgere som nyter høy anseelse i hjembygda, - stått fram med begrunnede karakteristikker som har falt det ansvarlige politiske og administrative lederskap i bygda tungt for brystet.

Omsorg for folk contra dyr. Roksvåg ga oss med sitt litt dristige ulveeksempel anledning til å flytte en sammenlignende tanke over til dyreverdenen, - hvilke etiske retningslinjer gjelder i dagens samfunn for behandlingen av dyr?

Innlegg Er det bedre å være ulv enn menneske den dagen man blir gammel? Hva om det var meg som var den gamle gårdbrukeren på snart 100 år som lå på golvet hardt skadd?

Leder av Komite for mennesker og livskvalitet avslørte under folkemøtet i «Arken» at hun var lite bekvem med Roksvåg's initiativ, - forsøkte seg med en forsiktig latterliggjøring.

Med 50 års virksomhet på grunnplanet i dyrehelsetjenesten bak meg finner jeg for min del Roksvågs innspill høyst interessant og relevant.

Hvilke regler har vi for omsorgen for dyr i 2017?

Lov om dyrevelferd av 1.1.2010, §3:

«Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger».

Hvilket betyr at man har gjort seg skyldig i brudd på Dyrevelferdsloven allerede fra det tidspunkt man har brakt et dyr i en situasjon som innebærer fare for at dyret kan komme til å bli utsatt for unødig påkjenning / belastning.

Homo sapiens – situasjonen for de eldste. Som styremedlem i Verdal Pensjonistlag har jeg den senere tid ikke kunnet unngå å bli rysta over de mange vitnesbyrd fra pårørende i fortvilt omsorgssituasjon. Vitnesbyrd om eldre som opplever livskvelden som en fysisk og ikke minst psykisk lidelse - dag ut og dag inn. Vitnesbyrd fra pårørende som beretter om dyp fortvilelse og utbrenthet.

Og her berettes det ikke bare om fare for å bli brakt i en uverdig livssituasjon, - situasjonen med påkjenning og belastning er der, - høyst følbar og direkte livsødeleggende for mange.

Og den er unødig.

I et tankeeksperiment hvor vi gir Lov om dyrevelferd anvendelse på den måte som dagens norske samfunn forvalter sitt omsorgsansvar overfor mange av sine eldste og deres pårørende på, vil vi komme ut med følgende udiskutable konklusjon: Grove brudd på lovgivningen.

Verdal er i sannhet intet unntak.

Kanskje kunne det gjøre leder av Komite for mennesker og livskvalitet og andre i dagens ansvarlige politiske og administrative lederskap godt, - i alle fall i tanken, - å sende en ydmyk anerkjennelse til Odd Helge Roksvåg for hans åpenhjertige betraktninger over folk og dyr i avisa for 19.januar.

Helse- og omsorgslovgivningen for folk - har utvilsomt innebygget i seg en intensjon som matcher dyrevelferdslovgivningen.

Men når forvaltningen av lovverket av ansvarlige aktører tøyes bort fra intensjonen, blir resultatet for de eldste og svakeste blant oss slik det er gitt rystende vitnesbyrd om i Verdal.

At forholdet som en kuriositet rammes av Dyrevelferdsloven er naturligvis ikke en relevant problemstilling.

Om forholdet rammes av den humane helse- og omsorgslovgivningen får være opp til Fylkesmannen å bedømme. Fylkesmannen har fått utfordringen på bordet.

Forklaringen - på at nedprioriteringen av omsorgen for de eldste og svakeste blant oss forsvares av ansvarlige kommunale aktører søkes av mange. Øystein Walberg har gitt en antydning som ikke er til å misforstå:

«De eldre er ulønnsomme. Dessuten er de sistegangsvelgere».

Jeg har tilgode å registrere kommentar eller imøtegåelse fra dagens ansvarlige lederskap.

Det er mye tapt tillit og respekt blant folk flest som skal gjenoppbygges fram mot neste valg.

Johs. Bjørgvik