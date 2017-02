«Vi skal holde øynene og ørene våre åpne»

I siste kommunestyremøte hadde jeg et kort innlegg til Brita Kleven Thorsviks interpellasjon. Der uttrykte jeg min bekymring angående eldreomsorgen i Verdal, og ansattes frykt for å uttale seg. Like etter at møtet var avsluttet, ble jeg konfrontert av en representant fra Arbeiderpartiet. Det kunne vel ikke være sant det jeg sa?! Ingen kan ha sagt at de er redde for å miste jobben sin? Ikke uten å ha blitt truet med oppsigelse, vel?!

Dette er det første jeg vil svare på, i tilfelle flere har misforstått meg. Nei, JEG tror ikke noen som arbeider i helsesektoren i Verdal kommune blir oppsagt dersom de sier meningen sin. Jeg har ikke hørt om at noen er blitt truet, men jeg håper da virkelig ikke det, for da er situasjonen enda mye verre enn hva jeg har inntrykk av! Derimot har jeg opplevd at flere av kollegaene mine, som jobber i ulike institusjoner og helsetilbud i Verdal kommune, opptil flere ganger har uttrykt sin bekymring. Flere har ordlagt seg på denne måten; «Jeg tør ikke si noe, jeg tør ikke klage, for da blir jeg vel oppsagt.» Men jeg vet at mange ikke tør å si noe. Det er nok individuelle årsaker til hvorfor mange ikke tør si fra, og årsaken trenger etter min forståelse ikke å være trusler. Uansett årsak mener jeg det er alvorlig når ansatte ikke tør å si meningen sin eller stille spørsmål ved organiseringen i kommunen.

Jeg har på ingen måte noe ønske om å snakke ned Verdal kommune, eller å komme med oppkonstruerte fakta, eller alternative fakta som det visstnok også kan kalles. Jeg vil ikke skremme de som er avhengig av helsehjelp, eller noen andre for den saks skyld. Jeg vil vi skal åpne øynene og ørene våre. Det er så utrolig mange faglig sterke, flinke og omsorgsfulle ansatte innen helsesektoren i Verdal kommune. Sykepleiere, helsefagarbeidere og flere andre innen helse gjør en kjempejobb hver eneste dag, kveld og natt! De fortjener all slags skryt.

For å fortsette med litt skryt, så synes jeg personlig at Verdal kommuner er helt super! Det er intet annet sted i verden jeg heller ville bodd! Men selv om jeg er glad i hjemkommunen min, så betyr ikke det at Verdal kommune er perfekt. Vi har feil og mangler, vi har utfordringer og problemer. For å bli bedre, er det første vi må gjøre å anerkjenne at vi har disse utfordringene og disse problemene. En start kan være å høre på de som står i utfordringene og problemene til hverdags, i denne saken vil det være brukere og pasienter, pårørende og alle som jobber innen eldreomsorgen. Jeg har pratet med mange kollegaer om det at det blir opplyst om at alt som gjøres innen eldreomsorgen i Verdal kommune er faglig forsvarlig. Ingen av de fagpersonene jeg har pratet med er blitt spurt om hva de mener. Så hvem er nå disse fagpersonene som har uttalt seg? Og hvorfor blir ikke flere spurt om sin faglige vurdering?

Videre kan man spørre seg, hva er nå egentlig faglig forsvarlig? Å ikke bryte loven? Å holde folk levende? Å sørge for at vi politikere har ryggen klar? Når vi snakker om sykepleie, så skriver Norsk Sykepleieforbund (NSF) at Faglig forsvarlig sykepleie skal bidra til at pasienter tilbys trygge og sikre helsetjenester og ikke utsettes for unødvendige belastninger. Driver vi faglig forsvarlig når eldre ser seg nødt til å gå til media for å få den hjelpen de behøver? Er ikke det en unødvendig belastning? Det er bare ett konkret eksempel av mange, som jeg mener viser at kanskje ikke alt er så faglig forsvarlig som noen vil ha det til. I tillegg til faglig forsvarlighet skal vi også drive etisk forsvarlig, dette henger så tett sammen at det ene ikke kan eksistere uten det andre. Vi skal ikke bare sørge for at de eldre holdes i live, vi skal også sørge for at det legges til rette for at de har et verdig liv med en meningsfull hverdag. Alle sykepleiere jobber etter yrkesetiske retningslinjer for sykepleie. På NSF sier det også at

«Yrkesetiske retningslinjer står helt sentralt i sykepleieres yrkesutøvelse. Uforsvarlig praksis kan få store konsekvenser for pasientene og for deg som sykepleier. Som autorisert helsepersonell har vi et personlig ansvar, samtidig som arbeidsgiver skal sørge for gode rutiner og tilstrekkelig bemanning.

Det er urovekkende at stadig flere sykepleiere mener forholdene på arbeidsplassen ikke er fullt ut forsvarlige. Sykepleiere har en lovpålagt plikt til å utøve yrket faglig forsvarlig og melde fra om kritikkverdige forhold.”

Det blir helt sikkert bra med tidenes velferdsløft, som ordføreren kaller det, i Verdal kommune. Det er klart vi skal glede oss og være optimistiske til det! Men, og dette er et stort men, frem til et nytt helsehus står klart, skal vi ikke glemme de som har behov for hjelp i dag! De skal også gis et faglig og etisk forsvarlig tilbud. De har også rett på et verdig liv. Harde fakta er at mange av de som har behov for helsehjelp nå vil være døde innen helsehuset står klart, og for dem vil jeg tro det er en fattig trøst at vi om noen år skal få tidenes helseløft, dersom det går på bekostning av den helsehjelpen de har behov for nå.

Jeg vil ikke bidra til å skape et inntrykk av at behovet for helsehjelp er større enn det egentlig er, for så å komme med såkalte lettvinte løsninger. Faktisk, så mener jeg den lettvinte løsningen er å si at det ikke eksisterer problem og utfordringer. Det blir i kommunestyremøtet sagt fra talerstolen at vi må spørre oss hva behovet er. Skal vi ikke heller spørre brukerne, pårørende og de som jobber på gulvet om hva behovet er?

Helt avslutningsvis vil jeg oppfordre alle som jobber innen helse i Verdal kommune om å skrive avvik der det er på sin plass, slik at det kan dannes et mer realistisk bilde over hvilke avvik vi faktisk har. Det vi ikke vet om, kan vi ikke gjøre noe med.

Marit Anna Morken

Verdal Senterparti