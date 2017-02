Skal vi ikke lytte til våre innbyggere?

I kommunestyret denne uken fremmet Venstre v/Brita Kleven Thorsvik en interpellasjon til ordføreren med spørsmål om hvordan Verdal kommune har tenkt å løse behovet for heldøgnsplasser inntil nye lokaler står ferdige.

Dette er tema som engasjerer og opprører mange i Verdal for tiden.

Da vi vedtok omlegging innen eldreomsorgen, uttrykte mindretallet i kommunestyret sterk bekymring for hvordan tilbudet ville bli i den mellomfasen vi er inne i akkurat nå: tida fra nedleggelse av 24 institusjonsplasser til nye heldøgns plasser er på plass.

Svaret fra ordføreren og debatten i kommunestyret videreførte den linja som politisk ledelse har lagt seg på i denne saken. Gjennom media har vi lest uttalelser fra politisk ledelse som har vært i sterk kontrast til hva bekymrede og slitne pårørende har satt ord på.

Ordføreren sier i sitt svar i kommunestyret at: «Det er noen få aktive i debatten, som viser noen få enkelttilfeller», mens ordføreren har mottatt «en veldig stor strøm av positive tilbakemeldinger».

Det engasjementet vi ser i avisene viser et noe annet bilde enn ordførerens påstand om at det er «noen få aktive i debatten».

Så følger varaordfører Silje Sjøvold (H) og komitéleder Trine Reitan (AP) opp med sine sedvanlige angrep på de politikere som er uenige med hva de selv mener:

«Jeg reagerer veldig sterkt på at enkelte bidrar til å skape et inntrykk av at behovet er større enn det egentlig er, for så å fremstille det som en lettvint løsning å åpne 24 sykehjemsplasser som et svar på dette oppkonstruerte utfordringsbildet.», sier Silje Sjøvold i debatten.

Brita Kleven Thorsvik løfter opp spørsmålet om hva vi skal gjøre før ny organisering er på plass på vegne av bekymrede pårørende som er usikker på om deres nærmeste får den hjelpen de skal ha. Det er ikke kommet forslag om å reåpne de 24 nedlagte institusjonsplassene. Interpellasjonen stiller det helt betimelige spørsmålet om hva skal vi gjøre! Så blir da altså Thorsvik anklaget for å skape et inntrykk av at behovet er større enn det egentlig er og at debatten er oppkonstruert. Det er altså den politiske ledelsen i Verdal kommune sin måte å møte sine innbyggere på.

«At synsing fra hvem som helst skal være avgjørende for hva representanten Thorsvik mener om kommunens helse- og velferdsstandard er en feilvurdering», sier Trine Reitan.

Synsing fra hvem som helst. Hva betyr det? Er det de pårørendes bekymringer komitelederen mener? Er det de tillitsvalgte som var ute i avisa hun mener? Er det disse representantene som er «hvem som helst»? Skal vi ikke lytte til våre innbyggere?

Vi er nå inne i ei urolig og vanskelig tid. Det stormer rundt eldreomsorgen og mange føler sterkt på utryggheten for at deres nærmeste får hjelpen de trenger når behovet oppstår. Det er mange historier som opprører meg. Vi som er politikere i Verdal burde nå sett bort fra politiske skillelinjer, etablerte samarbeid og sett på hvordan vi skal løse denne mellomperioden vi nå er inne i. Vi burde løftet i lag og sammen sett på løsninger. Dette har jeg gjentatt i både formannskap og kommunestyre. Vi maler oss nå inn i et hjørne, og omdømmet vårt svekkes for hver dag som går.

Svaret fra den politiske ledelsen:

Fortsatt knallharde personangrep på de som er uenige, både fra kommunestyrets talerstol og i media i etterkant, samt en bagatellisering av de historier vi nå hører.

Forstå det den som kan.

Jeg forstår det i alle fall ikke.

Pål Sverre Fikse

Verdal Senterparti