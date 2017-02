Hytterenovasjon, både her og der

Vi har ei lita rønne oppi Verrafjellene, søsknene mine og jeg. «Klunkhaugen» er på snaue 20 m2 og ligger en times gange fra enden av en skogsvei som kun er farbar i sommerhalvåret.

Det er farsarven jeg snakker om. Vi fant merkesteinene i 1972 og satte opp hytta uten særlig snekkererfaring. Salrygga er kåken, men den står.

No er jeg der 2 - 3 ganger i året sammen med søster og svoger for å se om den virkelig står! Den gjør det, og det gjør vi og, enn så lenge.

Rundt regna er det ca 220 år med sunt bondevett som tusler rundt der oppe noen helger i året. Eiendomsskatt har kommet, og flott adresse har vi fått, Sønnavindstjønnin 1! I november 2016 kom det brev fra Steinkjer kommune ved Enhetsleder Renovasjon, Ester Stølan om at vi skal betale hytterenovasjon på kr 925.- pr år.

Vi pakker sekkene nøye og bærer ikke med oss mer enn nødvendig opp til Klunkhaugen. Det er bratt lende opp. Vi fyrer med ved og brenner det meste. Med oss ned har vi kanskje noen tombokser øl og litt plast! Vi søkte naturlig nok om fritak fra ordningen, eller evt en reduksjon av avgiften, må jo prøve å være litt imøtekommende og! 6. desember kom avslaget, -«Ordningen er obligatorisk og omfatter i utgangspunktet alle fritidseiendommer uavhengig av tilstand og bruk.» (I utgangspunktet??)

Vi klarer nok dette økonomisk, men kommer aldri til å stoppe for å kaste 100 gram restavfall i containeren 2-3 ganger i året...

Mine barns farsarv blir en utgiftspost oppe ved fagre Søndre Sønnavindstjern. Fra svarbrevet fra Steinkjer kommune står det: «Kriterier for fritak er:

1. Ikke i bruk pga boligens tilstand (dokumenteres med bilder)»

Så får dem dra opp når vi er borte da, ungan vårres, og rive og oppfylle kriteriet 1. Ta et bilde med mobilen og sende Enhet renovasjon Steinkjer kommune. Og håpe søknaden blir innfridd!

Jeg har hytte på Ytterøya og er glad for hytterenovasjon her, selv om jeg av og til tenker på at jeg betaler renovasjonsavgift til Levanger kommune både hjemmefra og fra hytta på Ytterøya. Jeg er enslig så det er ingen som kaster søppel når jeg er her eller der!? Men læll!

Lars Edvard Hoff