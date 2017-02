Virkelighet eller et medieskapt bilde?

Begrepet «medieskapt» begynner å gå igjen i debatten om eldre og omsorg i Verdal. I flere av innleggene som er publisert i avisa de siste dagene vises det til at framtredende lokalpolitikere bruker begrepet. De antyder med det at debatten er skapt av mediene. Også overfor meg personlig har enkelte prøvd seg med dette. Jeg har da valgt å konfrontere dem og bedt om konkretisering. Da har de blitt svar skyldig.

Astri Vikan har i et leserinnlegg vært inne på begrepet medieskapt. Hun spør: Hvorfor spør dere ikke oss pensjonister?

Det er en måte å ufarliggjøre debatten på om den stemples som medieskapt. Da er den ikke helt reell. Jeg ser ikke bort fra at noen «luller seg inn» i en slik virkelighetsforståelse. At de bruker begrepet medieskapt seg mellom. På de måten blir en alvorlig diskusjon mer ufarliggjort. Da får de den til å framstå som oppkonstruert, uten rot i virkeligheten. Det blir lettere på den måten.

Konstruert debatt? Jeg vil advare mot en slik ordbruk og slike bortforklaringer. Det sterke engasjementet vi i dag opplever i verdalssamfunnet er ikke oppkonstruert. Det er slett ikke noe som vi i lokalavisa har funnet på og lagt en strategi for. Engasjementet er ekte. Utgangspunktet for diskusjonen er selvfølgelig de politiske vedtakene som er gjort i saken. De har avstedkommet noen svært sterke egenopplevde fortellinger fra nære pårørende, samt velbegrunnede innlegg fra innbyggere som har satt seg godt inn i diskusjonen. Leserinnleggene har vakt usedvanlig stor oppmerksomhet. Flere av dem har vært blant våre mest leste saker på nettavisen de siste ukene. Innleggene er delt og diskutert på sosiale medier. Dette er ingen konstruert debatt. Den er virkelig. Den er reell.

Begeistring. Kommunikasjon er vanskelig. Det er lett å trå feil. Noe av det verste du kan gjøre i en opphetet diskusjon, er å heve seg over den gemene hop og late som en forvalter sannheten med stor «S». Et eksempel på det er varaordfører Silje Sjøvold som i avisa på torsdag snakker om å «realitetsorientere folk med det kunnskapsgrunnlaget vi sitter med». Eller den samme Sjøvold som sammen med Trine Reitan sier at de savner begeistring rundt deres planer for et nytt helsehus.

– Det er en sak som berører mange, det er ikke en som er medieskapt, sa Stein Aamdal på folkemøtet som ble arrangert på Arken for en tid siden.

Men, dette er faktisk virkeligheten. Tillit er ikke noe som du kan tvinge deg til. Det er noe du får fordi du fortjener det.

