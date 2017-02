Åpenhet og debatt; viktige elementer for forbedring

Et av Helseminister Bent Høies budskap i sin sykehustale er at vi skal bygge pasientens helsetjenester. «Pasienten er en likeverdig partner, der ingen beslutninger tas om meg uten meg.» Videre sier han «Det pågår en debatt om ytringsfrihet og pasientsikkerhetskultur, og om opplevelsen av manglende åpenhet i sykehusene.» Helseministeren ønsker debatten velkommen enten det gjelder pasientbehandling eller arbeidsmiljø. Videre vil helseministeren ha ledere som støtter de ansattes og tillitsvalgtes engasjement, ledere som oppfordrer til å melde fra om uønskede hendelser og forhold som kan påvirke kvalitet og pasientsikkerhet. Det samme vil Helseministeren i kommunehelsetjeneste, en debatt om kvalitet, en debatt om pasientsikkerhet, en debatt om arbeidsmiljø. Dette ble igjen understreket på Helseminister Høies tale til ledere i sykehus og kommunehelsetjeneste på NHS sin lederkonferanse 2. februar.

Les også: Marit Anna Morken forklarer bakgrunnen for sine uttalelser i kommunstyret i Verdal.

Marit Anna Morken har i sitt svar fra 1. februar kommet med en oppfordring til alle ansatte som jobber innen helse i Verdal kommune til å skrive avvik der det er på sin plass. De tillitsvalgte i Verdal er bekymret, mange ansatte er bekymret for om de har tid og ressurser til å gjøre en god nok jobb, mange pårørende og pasienter er bekymret for helsetjenesten i Verdal kommune. Å legge ned 24 sykehjemssenger uten å styrke hjemmesykepleien gir grunn til å være bekymret. Når Marit Anna Morken som politiker i kommunestyret i Verdal utrykker sin bekymring, er det positivt. Det er viktig å løfte debatten om bekymring fra både pårørende og ansatte selv om det ikke er skrevet så mange avvik som varaordfører og ordfører etterlyser.

Les også: Varslingsplikt eller ytringsfrihet? Dagens leder i Innherred 2. februar

Også Verdal kommune trenger en debatt om hvordan politikere og ledere kan jobbe for at ansatte skal melde avvik. Avvik meldes for at vi skal kunne ta lærdom om det som ikke virker, eller det som har gått feil. Det som har gått feil kan være alt fra et sår som ikke er skiftet på den dagen det skulle vært skiftet på, til feilmedisinering eller feil legemiddelliste. Noen feil er mindre alvorlige mens andre er så alvorlige at det kan få døden til følge. Dersom vi ikke har denne åpenheten, så vil vi ikke ha en lærende kultur og da blir vi ikke bedre. Videre sier Høie at «tjenesten er ikke til for profesjonene. Den er til for pasientene.» Da må kommunens øverste ledere (politikere) lytte til det som pasienter gjennom sine pårørende sier og ta det på alvor.

Derfor er Marit Anna Morken sitt innlegg kommunestyret så viktig. En politiker som tar innover seg bekymringen til de ansatte, tillitsvalgte og pårørende. En politiker som oppfordrer de ansatte til å melde avvik slik at kommunen kan ha mulighet til å bedre det som ikke fungerer godt nok.

Les også: «Morken sprer mistillit fra kommunens viktigste talerstol.» Utspillet fra Trine Reitan (Ap) og Silje Sjøvold (H).

«Den lettvinte løsningen er å si at det ikke eksisterer problemer og utfordringer» er et annet sitat fra Morken. Det er kloke ord fra en politiker som også vet hvor skoen trykker. Det er viktig at toppledelsen i en kommune oppfordrer til åpenhet fremfor å tvile på de som er bekymret. Helseministere ønsker åpenhet og at vi skal lytte til de som helsetjenesten er til for, pasient og pårørende. Uten åpenhet skjer det ingen læring eller forbedring.

Sølvi Sæther

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Nord Trøndelag