Pakten mellom Trump og Gud!

Få har lagt vekt på det president Trump sa om sitt og USA’s forhold til Gud i innsettingstalen.

USA’s president sier: «The bible tells us how good and pleasant it is when Gods people lives together in unity.» Deretter sier Trump at USA er beskyttet av sitt maktapparat, hvorpå president føyer til med bevende stemme: «Most importantly, we will be protected by God!»

Sterk kost! Hva skal dette bety?

Innlegg Vårt land først! Anne-Brit Skjetne skriver om Norges rolle i en Trump-tid. kan forstå har Trump forhandlet fram en bilateral avtale (pakt) med Gud som vil bidra til å gjøre «America great again». Idealet eller utopien er utvilsomt et samfunn med kristne hvite (og trolig noen jøder) som skal leve som en stor lykkelig enhet. Dette kan nå Trump fryktløst kjempe for, for som han selv sier, hans kamp er beskyttet av Gud.

I og for seg er ikke dette noe nytt. Dette likner til forveksling på den bilaterale avtalen som ble inngått mellom Abraham (på vegne av jødene) og Gud (12. Mosebok, 1-3). Som D.Ø. Juliussen påpeker (Dagen, 29.08.14) bekreftes denne avtalen fortløpende gjennom at jødiske menn omskjæres og rettferdiggjør også at Israel kan fordrive palestinerne fra landet her gitt av Gud til Abraham og hans etterkommere.

Trump, ikke minst av hensyn til seg selv, har imidlertid ikke gått med på tilsvarende kjønnslemlesting av hvite kristne menn. Derimot bekreftes fra sikre alternative fakta-kilder i Det Hvite Hus (Kellyanne Conway og Steve Bannon) at Trumps pakt med Gud nå skal bekreftes ved at alle hvite kristne menn, så snart sjansen byr seg, skal følge Trumps eksempel i sin omgang med kvinner - «Grab Her By The Pussy».

Obs! Glemte å nevne at denne mannen (Trump) nå har kommandoen over en militærbase på Stjørdal!

Rolf Ingvaldsen