Det var dette ordet forfatteren av den nye boka «Kjøpesenterlandet» kaller byen vår, - Sløw City. Han skriver også at Magneten står i veien for sentrumsliv. Ref: Innherred.

Vel, - Magneten står der, og alle de store kjedene har neppe fått plass i byen vår, hvor store deler er fredet av Riksantikvaren.

Hadde trehusbyen ikke vært fredet, kunne man ha revet noen kvartaler og bygget varehus, lik Magneten.

Dette er hverken mulig eller ønskelig.

Hvem er det som er «sløw»? Er det politikerne som styrer denne byen, eller er det vi som ikke velger de riktige politikerne?

Når det er kommunevalg må vi ikke tenke parti. Men tenke på hvem vi vil ha inn i kommunestyret. Hvem vil gjøre noe for vi får et trivelig sentrumsliv i byen vår?

Når vi får bygget ut Indre havneområde, og etter hvert også Ytre havneområde vil det presse seg frem flere varehus og beboere i disse områder.

Vi må få politikerne til å nedgradere Kirkegata fra Levanger bru til Branes fra fylkesvei til kommunevei (gate)

På den måte får Levanger kommune selv styringsretten over gata.

Den må få opphøyede fotgjengeroverganger unntatt der det er lyskryss. Og forkjørsretten i gata må fjernes. Vi må få vikeplikt fra høyre som i de andre gater. På den måten fjerner vi unødvendig gjennomkjøringer i Kirkegata. Vi kan gjøre om Kirkegata til en miljøgate, slik den vi har i Sjøgata. Mellom Torvgata og Tollbugata må Kirkegata heves med kantstein slik som i Sjøgata.

Vi får da et Torvdrag fra Sundet til Jernbanen.

Vi må få politikere som kan hamle opp med Bane NOR, hvis ikke gå direkte til statsråden. Nå vil Levanger overta områdene på andre siden av jernbanelinjene fra Lokomotivstallen til Brusve bru. Her skal det bli parkeringsplasser for de som besøker byen vår. Og med en gangbro over jernbanelinjene med nedgang til Nedre Torv.

Hvis man ser på fredningskartet over Levanger er det ganske mye av byen som ikke er fredet. Ikke bare bydeler som Jerikokvartalet med mer.

Det jeg fester meg med er at brygga der Elkjøp hold til, og den eldre brygga der Rimi engang var ikke er fredet. Heller ikke det gamle posthuset.

Så her er det muligheter. Den eldste brygga der Rimi holdt til er i meget dårlig forfatning. Den må rives før den faller ned.

Her er det muligheter med ei brygge/ boligkompleks med balkonger mot Sundet. Eieren som sitter i Bergen har ingen inntekter på denne brygga, og vil sikkert selge billig. På den nyere brygga (tidl. Elkjøp), kan det bygges en innendørs parkering for de som ønsker en lang eller kortere parkering for sine kjøretøyer mot avgift. ( Parkeringshus)

Når vi får valgt de riktige politikere. Eller kanskje noen av de som sitter der i dag synes mine forslag er brukbare? Og kanskje alt dette jeg har nevnt blir utført. Da blir ikke byen noen Sløw City,- nei. Men Levanger triveligst i Trøndelag.

Asbjørn D.K. Eklo