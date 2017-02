Etter president Trumps tiltredelse har jeg brent av mye energi på overraskelse, forskrekkelse, angst og sterk antipati mot den politikk han fører, og hevder å føre.

Mye energi til liten nytte vil jeg tro. Nå har jeg bestemt meg for at det er mest konstruktivt å ta lærdom og konsekvens av den nye politikken i Det hvite hus.

Når Trump hevder: «Amerika først» og ser på andre nasjoner som en potensiell og reell motstander, så ramler århundrer av Europas historie fram i min bevissthet. Den er ikke spesielt hyggelig. Europa som kontinent er vel noe av det blodigste historisk sett. Århundrer med kriger og millioner på millioner nedslaktet i krig. Nettopp fordi europeiske nasjoner har stått fram og sagt: Vårt land først!! Vi skal ført og fremst forsvare våre egne interesser mot «andre» som er imot oss. «Andre» kan være andre land, «andre» kan være egne lands innbyggere.

For Trumps del hevder han å representere folk flest mot eliten i Washington. Å konstruere et fiendebilde av ytre og indre fiender er et klassisk trekk for populister. Det er et billig trekk, men populistene vet at det virker. Kyniske ledere vet å utnytte dette fordi de vet at å spille på folks følelser av å være truet og mindreverdig, er et effektiv virkemiddel for større oppslutning.

Gode ledere bør lære av fortiden og basere sin politikk og sitt budskap på kunnskap, ikke bare på følelser. Vi som borgere må bygge våre holdninger på en balansert og kritisk informasjon, ikke på Twitter og Facebook.

EU var Europas store politiske prosjekt etter 2. verdenskrig. Det startet som en handelsunion, men det var fredsperspektivet som var det viktigste. Det startet med Kull og Stålunionen fra 1950. Kull og stålindustrien i Tyskland og Frankrike som representerte de viktigste innsatsfaktorene i krig, skulle inn under samme institusjonelle rammeverk. Det skulle forhindre krig. Så har denne unionen utviklet seg til det EU vi ser i dag.

Vi har ikke hatt krig mellom EU-landene etter 1950. Det er historisk i seg selv.

Nå har vi en urovekkende framvekst av nasjonalistiske parti i Europa også, Frankrike, Nederland, Ungarn, Polen. Det er derfor viktig at vi slår ring om EU som fredsbevarende institusjon, og som handelsunion. Det er førøvrig to sider av samme sak.

Det er trist på mange måter at Norge ikke vil være med som medlem i EU. Som politisk sak er et medlemsskap tydeligvis helt dødfødt. I alle fall hvis en skal tolke meningsmålinger.

Oppildnet av britenes Brexit og nå kanskje av Trump vil Sp, SV og deler av LO at Norge skal si opp handelsavtalen med EU, EØS-avtalen. Det argumenters med at Norge skal forhandle handelsavtaler med EU og andre land på egen hånd. Slik f. eks USA’s president formulerer det det blir det ingen handelsavtaler hvis ikke USA tjener på det. Altså- den sterkestes rett. Der har lille Norge lite de skulle ha sagt.

I mangel av fullverdig medlemsskap må Norge holde fast og styrke vårt forhold til EU gjennom EØS-avtalen. Internasjonale handelsavtaler mellom flere nasjoner er i seg selv fredsbevarende. Et mest mulig samlet Europa er også viktig i forhold til det som skjer både i øst og i vest om dagen!!!

Anne-Brit Skjetne